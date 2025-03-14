Тестирование на МСП. РФ для соцконтракта прошли более 168 тысяч россиян

Posted 14 марта, 13:40
Published 14 марта, 13:40
Modified 14 марта, 13:40
Updated 14 марта, 13:40
С начала 2024 года, когда тестирование стало обязательным, общее количество участников составило почти 175 тысяч человек. За этот период 128,4 тысячи человек смогли запустить или развить свое дело с помощью средств социального контракта. Об этом пишет портал newsnn.ru.
Первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина рассказала, что с момента начала действия программы социальных контрактов на запуск и развитие бизнеса, а также развитие личных подсобных хозяйств было выделено 113,3 миллиарда рублей, в том числе 36,4 миллиарда с начала 2024 года. Социальный контракт за время действия программы помог открыть свой бизнес около 470 тысячам человек.
Баталина добавила, что средства социального контракта можно использовать для оплаты аренды помещений для бизнеса, покупки оборудования и расходных материалов, продвижения своих товаров или услуг на маркетплейсах. Важно соблюдать условия предоставления бюджетных денег, в том числе своевременно отчитываться об их целевом использовании.
Срок заключения социального контракта зависит от его типа. Так, договор на открытие своего бизнеса заключается на срок до одного года.
Обязательное для оформления социального контракта тестирование проводится на цифровой платформе МСП.РФ, созданной Корпорацией МСП. Тест помогает определить уровень предпринимательских навыков заявителя и их соответствие минимальным требованиям для получения государственного финансирования. После успешного прохождения тестирования кандидаты могут перейти на следующий этап оформления социального контракта.
Александр Исаевич, гендиректор Корпорации МСП, рассказал, что с начала прошлого года тестирование прошли более 168,5 тысячи человек. Он также добавил, что платформа МСП.РФ позволяет реализовать и пилотировать различные федеральные программы. Одной из них является проведение тестирования для получения социального контракта, который позволяет открыть свой бизнес, найти новую сферу деятельности и заметно улучшить качество жизни.
Гендиректор Корпорации МСП подчеркнул, что для тех, кто не смог сдать тест, путь к открытию своего дела всё ещё открыт, так как заявитель может пройти бесплатное обучение, в том числе и за счёт государства.
Помимо наличия необходимых знаний и навыков, каждый претендент на социальный контракт должен подтвердить жизнеспособность своей предпринимательской идеи. Для этого необходимо либо самостоятельно составить бизнес-план и представить его в региональный орган соцзащиты, либо разработать план вместе с сотрудниками этого органа.