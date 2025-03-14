Тестирование на МСП. РФ для соцконтракта прошли более 168 тысяч россиян

Первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина рассказала, что с момента начала действия программы социальных контрактов на запуск и развитие бизнеса, а также развитие личных подсобных хозяйств было выделено 113,3 миллиарда рублей, в том числе 36,4 миллиарда с начала 2024 года. Социальный контракт за время действия программы помог открыть свой бизнес около 470 тысячам человек.