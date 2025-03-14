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Posted 14 марта, 11:50

Published 14 марта, 11:50

Modified 14 марта, 11:50

Updated 14 марта, 11:50

конец ремонита на Красноармейской

Теперь белгородские автомобилисты вздохнут спокойно: пробок станет меньше

14 марта 2025, 11:50
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети. конец ремонита на Красноармейской

В Белгороде возобновляют дорожное движение по одной из улиц

Сюжет
Дороги
На Красноармейской открывают движение.

Движение по улице Красноармейской возобновляют, сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов.

Ремонт подпорной стены идёт с опережением графика. Основные работы завершены, конструкция возведена. Остались благоустройство и покраска, но это не помешает транспорту.

Полное окончание ремонта запланировано на 30 мая.

Ранее белгородцы были недовольны временем проведения ремонтных работ на мосту на Красноармейской, а также жаловались на вечные пробки.

Напомним, что в Белгороде продолжается ремонт на Новом мосту, начавшийся в январе. Теперь он регулярно «стоит». Три дня назад там случилось ДТП, которое практически парализовало движение.

Пробок будет меньше? В марте в Белгороде откроют движение на одной из улиц
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#Анна Селищева#Дороги#Строительство#Перекрытие дороги#Ремонт дороги#Валентин Демидов#Белгород#Город#Новости Белгорода
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