Теперь белгородские автомобилисты вздохнут спокойно: пробок станет меньше

Posted 14 марта, 11:50
Published 14 марта, 11:50
Modified 14 марта, 11:50
Updated 14 марта, 11:50
Движение по улице Красноармейской возобновляют, сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов.
Ремонт подпорной стены идёт с опережением графика. Основные работы завершены, конструкция возведена. Остались благоустройство и покраска, но это не помешает транспорту.
Полное окончание ремонта запланировано на 30 мая.
Ранее белгородцы были недовольны временем проведения ремонтных работ на мосту на Красноармейской, а также жаловались на вечные пробки.
Напомним, что в Белгороде продолжается ремонт на Новом мосту, начавшийся в январе. Теперь он регулярно «стоит». Три дня назад там случилось ДТП, которое практически парализовало движение.