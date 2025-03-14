«СВО закончится в 2025 году»? В МВД рассказали, что не так с этим сообщением

Posted 14 марта, 15:08
Published 14 марта, 15:08
Modified 14 марта, 15:08
Updated 14 марта, 15:08
МВД предупредило о мошенниках, распространяющих фишинговые ссылки в Telegram, передаёт РИА «Новости». Злоумышленники используют «кликбейтные» заголовки, чтобы привлечь внимание пользователей и похитить деньги.
Одним из примеров является сообщение о якобы завершении СВО в 2025 году, которое распространилось в некоторых каналах.
В ведомстве отметили, что такие фишинговые рассылки часто играют на страхах и любопытстве людей, а также используют эффект срочности. МВД советует всегда проверять источник информации, прежде чем кликать на сенсацию.
Ранее 29-летняя белгородка обманула 44 человека на 5 млн рублей через Telegram, обещая высокий доход от инвестиций. Она возвращала часть денег и отправляла чеки, скрывая обман.