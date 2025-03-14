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Posted 14 марта, 15:08

Published 14 марта, 15:08

Modified 14 марта, 15:08

Updated 14 марта, 15:08

Мошенники часто пишут через Telegram

«СВО закончится в 2025 году»? В МВД рассказали, что не так с этим сообщением

14 марта 2025, 15:08
Фото: 1MI. Мошенники часто пишут через Telegram

Мошенники массово публикуют в Telegram сообщения о сроках завершения СВО

Сюжет
СВО
МВД предупредило о мошеннических «кликбейтных» публикациях в Telegram-каналах.

МВД предупредило о мошенниках, распространяющих фишинговые ссылки в Telegram, передаёт РИА «Новости». Злоумышленники используют «кликбейтные» заголовки, чтобы привлечь внимание пользователей и похитить деньги.

Одним из примеров является сообщение о якобы завершении СВО в 2025 году, которое распространилось в некоторых каналах.

В ведомстве отметили, что такие фишинговые рассылки часто играют на страхах и любопытстве людей, а также используют эффект срочности. МВД советует всегда проверять источник информации, прежде чем кликать на сенсацию.

Ранее 29-летняя белгородка обманула 44 человека на 5 млн рублей через Telegram, обещая высокий доход от инвестиций. Она возвращала часть денег и отправляла чеки, скрывая обман.

Белгородец хотел купить машину, но отдал мошеннику больше 3 млн рублей
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#Анна Селищева#Фишинг#Telegram#Мошенники#Россия#СВО#Белгород#Мошенничество#Общество#Происшествия#Белгородская область
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