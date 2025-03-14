Странную историю о пострадавших и убийстве собаки под Белгородом проверит полиция

Posted 14 марта, 09:03
Published 14 марта, 09:03
Modified 14 марта, 09:03
Updated 14 марта, 09:03
18 февраля в полицию поступило сообщение из больницы о том, что житель села Ближняя Игуменка обратился с укушенной раной кисти руки. На следующий день в полицию поступили заявления от обеих сторон: мужчина рассказал о нападении соседской собаки, а его соседи сообщили о телесных повреждениях, которые они получили от него, и о гибели животного, сообщили в региональном УМВД.
Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента и даст правовую оценку действиям участников после проверки.
Местный житель ранее рассказал «Белгородскому каналу» о том, что сосед, с которым у семьи были давние конфликты, якобы напал на них с ножом. В момент инцидента семья с маленькой дочерью и щенком возвращалась домой.
По словам белгородца, мужчина ударил женщину в бедро, а затем несколько раз ножом по собаке, которая погибла от ран. Экспертиза подтвердила, что животное умерло от ножевых повреждений.
Мужчина подозревает, что сосед также мог быть причастен к смерти их предыдущей собаки, распылив яд на животное.
Ранее белгородка убила свою собаку и вывесила тело на дерево на обозрение соседям. Теперь ей грозит до пяти лет тюрьмы за жестокое отношение к животным.
Между тем белгородцы просят не убивать бездомных собак.