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Posted 14 марта, 09:03

Published 14 марта, 09:03

Modified 14 марта, 09:03

Updated 14 марта, 09:03

Полицейские проверяют конфликт между белгородцами

Странную историю о пострадавших и убийстве собаки под Белгородом проверит полиция

14 марта 2025, 09:03
Фото: 1MI. Полицейские проверяют конфликт между белгородцами
Сюжет
Проверка
В Белгородском районе полиция проверяет конфликт между соседями, в результате которого погибла собака, а женщина получила телесные повреждения.

18 февраля в полицию поступило сообщение из больницы о том, что житель села Ближняя Игуменка обратился с укушенной раной кисти руки. На следующий день в полицию поступили заявления от обеих сторон: мужчина рассказал о нападении соседской собаки, а его соседи сообщили о телесных повреждениях, которые они получили от него, и о гибели животного, сообщили в региональном УМВД.

Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента и даст правовую оценку действиям участников после проверки.

Местный житель ранее рассказал «Белгородскому каналу» о том, что сосед, с которым у семьи были давние конфликты, якобы напал на них с ножом. В момент инцидента семья с маленькой дочерью и щенком возвращалась домой.

По словам белгородца, мужчина ударил женщину в бедро, а затем несколько раз ножом по собаке, которая погибла от ран. Экспертиза подтвердила, что животное умерло от ножевых повреждений.

Мужчина подозревает, что сосед также мог быть причастен к смерти их предыдущей собаки, распылив яд на животное.

Ранее белгородка убила свою собаку и вывесила тело на дерево на обозрение соседям. Теперь ей грозит до пяти лет тюрьмы за жестокое отношение к животным.

Между тем белгородцы просят не убивать бездомных собак.

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