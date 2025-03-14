Странную историю о пострадавших и убийстве собаки под Белгородом проверит полиция

18 февраля в полицию поступило сообщение из больницы о том, что житель села Ближняя Игуменка обратился с укушенной раной кисти руки. На следующий день в полицию поступили заявления от обеих сторон: мужчина рассказал о нападении соседской собаки, а его соседи сообщили о телесных повреждениях, которые они получили от него, и о гибели животного, сообщили в региональном УМВД.