Смена планов во время операции: белгородцу пришлось делать протезирование на сердце

Posted 14 марта, 11:51
Published 14 марта, 11:51
Modified 14 марта, 11:53
Updated 14 марта, 11:53
В белгородской в областной больнице провели ещё одну уникальную операцию. На этот раз — на сердце. Речь идёт о малоинвазивной операции на работающем открытом сердце. В этом деле Белгородская область стала пионерами Черноземья. Кроме того, и для самих белгородских специалистов это только вторая подобная операция. Первая прошла в 2023 году.
Пациент — 33-летний мужчина с врождённым нарушением работы митрального клапана сердца, что крайне негативно влияло на кровообращение. При таких патологиях, если их не выявлять и не лечить, жизнь человека оборвётся из-за возможного отказа работы сердечно-сосудистой системы. В данном случае молодому мужчине планировали провести пластику, однако прямо во время операции пришлось немного сменить путь решения проблемы.
Журналистка Бел.Ру побывала в операционной, чтобы узнать, о тонкостях проведения малоинвазивной операции на сердце, работы профессионалов и о ходе самого хирургического вмешательства. Во время посещения областной больницы имени Святителя Иосафа открылось много нового, а также удивительного и немного пугающего, но — обо всём по порядку.
После посвящения во все тонкости и детали операции и поставленного диагноза вместе с сотрудниками областной клинической больницы имени Святителя Иосафа журналисты отправились к операционной. В самом помещении было уже достаточно много медицинских сотрудников, которые подготавливали пространство, приборы и самого пациента к операции.
Операцию проводил заведующий кардиохирургического отделения Алексей Павлов, а в качестве ассистента участвовал Василий Терещенко. Московский специалист и выходец из Черноземья, который в своё время стал учителем для белгородских врачей. Сам Терещенко считает, что кардиохирургическая школа Белгородской области лучшая в чернозёмном регионе, а стены облбольницы стали родными.
«Сборы» хирургов занимают достаточно много времени. Особенное внимание уделяется поддержанию стерильности. Та же обычная процедура мытья рук, к который простые обыватели привыкли и не замечают даже, сколько времени на это обычно тратят, проходит явно дольше и максимально тщательно. Вымыть всё до предплечий антисептическим мылом и проделать это несколько раз, обработка спиртом, стерильные салфетки и многое-многое другое.
Надеть специальные очки, закрепить индивидуальное освещение и другое оснащение кардиохирурги начали, как и всегда, до «водно-спиртовой процедуры». Кроме того, всё это ещё нужно настроить. Алексей Павлов и Василий Терещенко делали проверку видимости в прямом смысле на своих руках.
Что уже говорить о всех тех этапах, за которыми понаблюдать не удалось. К слову, операционная медсестра приходит в операционную как минимум за полтора часа до начала самой операции, которая в среднем длится три часа, чтобы осуществить подготовку. Время всех приготовлений в принципе напрямую зависит от сложности требующегося хирургического вмешательства.
Особое внимание привлекла полка, полностью заставленная небольшими коробочками. Мужчина, который представлял производителя оборудования и аппаратов, использовавшихся при операции, объяснил журналистам, что всё это — хирургические нити. Причём каждую из них обязательно используют сегодня, только для одной операции.
По словам специалиста, на каждом этапе операции используется определённая нить:
«Они бывают монофиламентные, похожие на леску, плетёные нити. Нитки бывают рассасывающиеся и нерассасывающиеся, с прокладкой и без прокладки, с одной иглой или с двумя иглами. Размер и толщина может быть разная — в зависимости от необходимых характеристик для кардиохирурга. Представляете, сколько швов приходится кардиохирургу накладывать? В одной операции накладывается до нескольких тысяч узлов. На сегодняшней операции очень много материалов. Все клапаны подшиваются специальными нитями».
Нити с одной иглой обычно используются в тех случаях, когда доступ к оперируемой области ограничен и нужна высокая точность. Они позволяют хирургу лучше контролировать процесс. Нити с двумя иглами позволяют хирургу работать более эффективно, сокращая время операции и уменьшая травматизацию тканей. Однако для использования таких инструментов нужен высокий уровень мастерства из-за сложности работы.
Также, как оказалось, сегодня кардиохирургия сталкивается с рядом проблем с качественными хирургическими нитями. В том числе из-за ограниченного доступа к высококачественным материалам. В частности — постановление о поддержке отечественного производства, которое, к сожалению, делится мужчина, создаёт определённые сложности для хирургов, т. к. многие высококачественные нити импортируются из-за границы. Это может привести к использованию менее качественных материалов, а далее — негативно сказаться на результатах операций, поэтому профессионалы вынуждены искать альтернативные решения и адаптироваться, что требует дополнительных усилий и знаний.
Чаще всего процесс хирургического вмешательства люди видят в кино и сериалах, однако увидеть это по-настоящему и в реальном времени — опыт особенный. И довольно интересный. Журналистка редакции Бел.Ру ранее уже посещала такие «мероприятия» либо общалась со специалистами, которые в подробностях рассказывали или показывали наглядные фото- и видеоматериалы, чтобы объяснить, что перенёс пациент и каким образом это повлияло на его организм в дальнейшем. Однако количество медиков и слаженность работы при минимальном количестве разговоров во время операций поражает, как в первый раз.
Иногда работа анестезиологов и ассистентов может показаться менее значительной и лёгкой, если сравнивать с основной работой хирурга, но на самом деле всё совсем не так. К примеру, не менее важным является труд операционных медсестёр, старших медсестёр и медсестёр-хозяек, которые не только помогают снять-надеть халат и перчатки, но и отвечают за оперативность, слаженность и координацию. Они всегда знают, что необходимо специалистам, что должно быть под рукой и чего быть не должно, участвуют в подготовке операционной, материалов, инструментов, участников бригады, пациента, аппаратуры, следят за стерильной обработкой всего необходимого, инфекционной безопасностью, ведением документации и не только.
Ещё один интересный и важный не совсем тандем, но трио, — хирург, анестезиолог-реаниматолог и перфузиолог. Нередко анестезиолог может быть одновременно и перфузиологом, если прошёл специальное обучение. Этот специалист отвечает за обеспечение базового кровотока при операции на открытом сердце и работает с соответствующим инструментарием — аппаратом искусственного кровообращения. В зависимости от ситуаций он помогает не только во время операций исключительно на сердце.
Как ранее и говорили Терещенко и Попов, пациенту была необходима пластика митрального клапана. Однако во время самой операции пришлось внести небольшие коррективы. У наблюдавших за работой журналистов такая смена планов вызвала большое удивление, однако, как объяснили кардиохирурги, подобные ситуации не самая большая редкость, поэтому и к такому развитию событий готовы. Как оказалось, пластику необходимо было заменить протезированием:
«Митральный клапан несостоятелен, обе створки не выполняют свою функцию. И одна, и вторая створка — врождённая, с резко утолщёнными краями, расщеплениями между разными её отделами. Поэтому принято решение выполнить протезирование клапана. Сама пластика выполнима, но она будет недолговечной. Поэтому, чтобы избавить молодого мужчину от повторного вмешательства, решено выполнить сразу протезирование механическим клапаном».
Терещенко объяснил, что такие случаи — «соотношение три четверти на одну четверть». Так, в среднем из десятка пациентов 7-8 операций — пластика, а 2-3 — механическое или биологическое протезирование из-за сложности патологии.
Через несколько дней журналистке Бел.Ру сообщили, что и после операции с пациентом также всё хорошо — всё это время он показывал и показывает положительную динамику восстановления.