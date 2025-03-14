Смена планов во время операции: белгородцу пришлось делать протезирование на сердце

Иногда работа анестезиологов и ассистентов может показаться менее значительной и лёгкой, если сравнивать с основной работой хирурга, но на самом деле всё совсем не так. К примеру, не менее важным является труд операционных медсестёр, старших медсестёр и медсестёр-хозяек, которые не только помогают снять-надеть халат и перчатки, но и отвечают за оперативность, слаженность и координацию. Они всегда знают, что необходимо специалистам, что должно быть под рукой и чего быть не должно, участвуют в подготовке операционной, материалов, инструментов, участников бригады, пациента, аппаратуры, следят за стерильной обработкой всего необходимого, инфекционной безопасностью, ведением документации и не только.