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Posted 14 марта, 09:45

Published 14 марта, 09:45

Modified 14 марта, 09:47

Updated 14 марта, 09:47

Выставленный на продажу отель в Белгороде подорожал на 50 миллионов

Сенаторская надбавка: гостиница Хтея в Белгороде подорожала на 50 миллионов

14 марта 2025, 09:45
Фото: «Авито».

Выставленный на продажу отель в Белгороде подорожал на 50 миллионов

Сюжет
Недвижимость
Стоимость гостиницы и ресторана в Белгороде, принадлежащей ИП Хтею Тарасу Юрьевичу, вновь выросла. Всего за три месяца цена актива подскочила. Подробности — ниже.

Сумма, необходимая для покупки гостиницы и ресторана в Белгороде, принадлежащих индивидуальному предпринимателю Хтею Тарасу Юрьевичу, продолжает расти. Согласно объявлению, стоимость комплекса увеличилась на 50 млн рублей всего за три месяца. В ноябре 2024 года объект предлагался к покупке за 300 млн рублей. Однако уже 10 февраля 2025 года цена выросла до 350 млн рублей.

Гостиница и ресторан расположены на первой береговой линии, в непосредственной близости от популярного парка «Берега».

Фото: «Авито»

Согласно объявлению, общая площадь комплекса составляет 3280,2 квадратных метра. Объект позиционируется как перспективный для организации гостиничного бизнеса, бизнес-отеля, спа-отеля, санатория или многопрофильного медицинского центра. Преимуществом являются просторные номера, площадью от 30 до 80 квадратных метров, что, по словам продавца, является эксклюзивным предложением для города. Комплекс включает в себя 32 номера, а также ресторан с панорамным видом на водоём и город.

Для удобства персонала предусмотрены кабинеты, санузлы, душевые, раздевалки и собственная столовая, расположенные на цокольном этаже. Автономная котельная, введенная в эксплуатацию, обеспечивает отопление комплекса. Также имеется возможность установки летнего бассейна рядом с гостиницей, а просторная парковка решает вопрос с размещением автомобилей. В объявлении указано, что для завершения строительства уже закуплена мебель, плитка и сантехника.

Напомним, ранее двухуровневый пентхаус в Белгороде попал в топ-10 самых больших квартир в ЦФО.

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