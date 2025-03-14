Сенаторская надбавка: гостиница Хтея в Белгороде подорожала на 50 миллионов

Posted 14 марта, 09:45
Published 14 марта, 09:45
Modified 14 марта, 09:47
Updated 14 марта, 09:47
Сумма, необходимая для покупки гостиницы и ресторана в Белгороде, принадлежащих индивидуальному предпринимателю Хтею Тарасу Юрьевичу, продолжает расти. Согласно объявлению, стоимость комплекса увеличилась на 50 млн рублей всего за три месяца. В ноябре 2024 года объект предлагался к покупке за 300 млн рублей. Однако уже 10 февраля 2025 года цена выросла до 350 млн рублей.
Гостиница и ресторан расположены на первой береговой линии, в непосредственной близости от популярного парка «Берега».
Согласно объявлению, общая площадь комплекса составляет 3280,2 квадратных метра. Объект позиционируется как перспективный для организации гостиничного бизнеса, бизнес-отеля, спа-отеля, санатория или многопрофильного медицинского центра. Преимуществом являются просторные номера, площадью от 30 до 80 квадратных метров, что, по словам продавца, является эксклюзивным предложением для города. Комплекс включает в себя 32 номера, а также ресторан с панорамным видом на водоём и город.
Для удобства персонала предусмотрены кабинеты, санузлы, душевые, раздевалки и собственная столовая, расположенные на цокольном этаже. Автономная котельная, введенная в эксплуатацию, обеспечивает отопление комплекса. Также имеется возможность установки летнего бассейна рядом с гостиницей, а просторная парковка решает вопрос с размещением автомобилей. В объявлении указано, что для завершения строительства уже закуплена мебель, плитка и сантехника.
Напомним, ранее двухуровневый пентхаус в Белгороде попал в топ-10 самых больших квартир в ЦФО.