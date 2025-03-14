Сенаторская надбавка: гостиница Хтея в Белгороде подорожала на 50 миллионов

Сумма, необходимая для покупки гостиницы и ресторана в Белгороде, принадлежащих индивидуальному предпринимателю Хтею Тарасу Юрьевичу, продолжает расти. Согласно объявлению, стоимость комплекса увеличилась на 50 млн рублей всего за три месяца. В ноябре 2024 года объект предлагался к покупке за 300 млн рублей. Однако уже 10 февраля 2025 года цена выросла до 350 млн рублей.