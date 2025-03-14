С завтрашнего дня в Северный будет сложнее добраться на автобусе

Posted 14 марта, 12:05
Published 14 марта, 12:05
Modified 14 марта, 12:05
Updated 14 марта, 12:05
Маршрут № 111С «Микрорайон Улитка — пгт Северный» временно изменится из-за благоустройства отстойно-разворотной площадки «Пороховые склады». С 15 марта до 18 апреля конечной остановкой станет «Газовая заправка», сообщает Организатор пассажирских перевозок.
Пассажиров просят учитывать изменения при планировании поездок.
Напомним, что с начала весны в Белгороде изменилось расписание автобуса № 2, следующего от рынка «Салют» до улицы Костюкова. Ранее корректировки коснулись и маршрута № 113. До этого изменилось расписание автобуса № 23, курсирующего от улицы Пригородной до технологического университета.