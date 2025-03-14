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Posted 14 марта, 12:05

Published 14 марта, 12:05

Modified 14 марта, 12:05

Updated 14 марта, 12:05

Автобус не будет доезжать до одной из остановок

С завтрашнего дня в Северный будет сложнее добраться на автобусе

14 марта 2025, 12:05
Фото: 1MI. Автобус не будет доезжать до одной из остановок

Белгородский автобус из Дубового в Северный изменит маршрут

Сюжет
Автобус
Причина — ремонтные работы на отстойно-разворотной площадке.

Маршрут № 111С «Микрорайон Улитка — пгт Северный» временно изменится из-за благоустройства отстойно-разворотной площадки «Пороховые склады». С 15 марта до 18 апреля конечной остановкой станет «Газовая заправка», сообщает Организатор пассажирских перевозок.

Пассажиров просят учитывать изменения при планировании поездок.

Напомним, что с начала весны в Белгороде изменилось расписание автобуса № 2, следующего от рынка «Салют» до улицы Костюкова. Ранее корректировки коснулись и маршрута № 113. До этого изменилось расписание автобуса № 23, курсирующего от улицы Пригородной до технологического университета.

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#Анна Селищева#Город#Автобус#Маршрут#Новости Белгорода#Северный#Белгород
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