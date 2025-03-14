С завтрашнего дня в Северный будет сложнее добраться на автобусе

Напомним, что с начала весны в Белгороде изменилось расписание автобуса № 2, следующего от рынка «Салют» до улицы Костюкова. Ранее корректировки коснулись и маршрута № 113. До этого изменилось расписание автобуса № 23, курсирующего от улицы Пригородной до технологического университета.