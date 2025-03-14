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Posted 14 марта, 11:33

Published 14 марта, 11:33

Modified 14 марта, 11:35

Updated 14 марта, 11:35

Последствия ударов по Валуйскому округу

Различные разрушения выявили в Белгородской области после ударов пяти БПЛА

14 марта 2025, 11:33
Фото: страница Вячеслава Гладкова. Последствия ударов по Валуйскому округу
Сюжет
СВО
Раненых жителей нет, но каждый удар принёс какие-либо последствия.

Центр Валуйского округа попал под удар пяти украинских беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Дрон взорвался на сухой траве, из-за чего произошло её возгорание, но огонь удалось быстро потушить. Ещё один БПЛА ударил по грузовику, ехавшему по дороге. Водитель не пострадал, но в ущерб зафиксировали в кабине.

Также в муниципалитете другой дрон ударил по легковушке в селе Кукуевка, второй БПЛА — по микроавтобусу и третий — по «Газели».

Последствия ударов по Валуйскому округу
Последствия ударов по Валуйскому округу
Последствия ударов по Валуйскому округу. Фото: страница Вячеслава Гладкова

Добавим, что за прошлые сутки округ тоже попадал под обстрел. Тогда повреждения получили грузовик, легковушка, домовладение и хозпостройка в селе Казначеевка.

В Белгородском приграничье дроны повредили грузовик, авто и спецтехнику
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#Александра Склярова#БПЛА#СВО#Валуйки#Белгород#Валуйский горокруг#Атака ВСУ#Вячеслав Гладков#Приграничье#Разрушения#Происшествия#Белгородская область
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