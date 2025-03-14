Различные разрушения выявили в Белгородской области после ударов пяти БПЛА

Posted 14 марта, 11:33
Published 14 марта, 11:33
Modified 14 марта, 11:35
Updated 14 марта, 11:35
Центр Валуйского округа попал под удар пяти украинских беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Дрон взорвался на сухой траве, из-за чего произошло её возгорание, но огонь удалось быстро потушить. Ещё один БПЛА ударил по грузовику, ехавшему по дороге. Водитель не пострадал, но в ущерб зафиксировали в кабине.
Также в муниципалитете другой дрон ударил по легковушке в селе Кукуевка, второй БПЛА — по микроавтобусу и третий — по «Газели».
Добавим, что за прошлые сутки округ тоже попадал под обстрел. Тогда повреждения получили грузовик, легковушка, домовладение и хозпостройка в селе Казначеевка.