Правчас: цифровые технологии способствуют повышению прозрачности сферы с ТКО

Денис Буцаев подчеркнул, что не учитываемая во ФГИС серая зона будет автоматически исключаться из тарификации — в том числе для повышения ответственности региональных операторов. «Если не увидели, что вывез с контейнерной площадки, значит, услуга не оказана, если не увидели, что мусоровоз движется на маршруте, то за этот мусоровоз не платим. Естественно, не платим за тот объем отходов, который поступает на полигон», — резюмировал гендиректор РЭО.