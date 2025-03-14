Правчас: цифровые технологии способствуют повышению прозрачности сферы с ТКО

Posted 14 марта, 16:15
Published 14 марта, 16:15
Modified 14 марта, 16:18
Updated 14 марта, 16:18
Он рассказал, что правительство работает в направлении повышения контроля в сфере обращения с ТКО, входящей в перечень ключевых направлений работы по интеграции цифровых технологий. Вице-премьер подчеркнул, что для улучшения ситуации в отрасли необходимо обеспечить полную прослеживаемость по всей цепочке. В 2023 году в Российской Федерации заработала система учета ТКО, предусматривающая механизмы получения актуальных данных на всех этапах.
По словам Дмитрия Патрушева, на контейнерных площадках уже действуют системы фото- и видеофиксации с использованием искусственного интеллекта для анализа их состояния. Транспортировка ТКО контролируется при помощи системы ГЛОНАСС на мусоровозах; на объектах утилизации работают автоматизированные весовые системы. Об этом сообщает 56orb.ru.
Согласно заявлению генерального директора РЭО Дениса Буцаева, с декабря 2023 года во ФГИС УТКО зарегистрировано 34 миллиона образователей отходов и 1,1 миллиона контейнерных площадок. РЭО стремится обеспечить сквозную прослеживаемость от контейнерной площадки до утилизации и полигона. На конечном этапе должен контролироваться объем ТКО, поступающий на сортировку, затем — на полигон. Потом информацию сравнивают с отчетными данными, предоставляемыми регоператорами во ФГИС.
На данный момент РЭО обеспечивает контроль работы 73% региональных операторов на контейнерных площадках. Искусственный интеллект анализирует данные о времени прибытия спецтехники, фотографии до и после уборки. Для мониторинга в режиме реального времени РЭО использует видеокамеры, которые установлены вблизи контейнерных площадок.
Для повышения эффективности мониторинга было создано порядка тысячи цифровых двойников полигонов с применением БПЛА. Все данные о них внесены в отдельную систему.
В соответствии с поручением Дмитрия Патрушева РЭО при содействии Федеральной антимонопольной службы работает над созданием нормативного акта о цифровизации и регулировании тарифов.
Денис Буцаев подчеркнул, что не учитываемая во ФГИС серая зона будет автоматически исключаться из тарификации — в том числе для повышения ответственности региональных операторов. «Если не увидели, что вывез с контейнерной площадки, значит, услуга не оказана, если не увидели, что мусоровоз движется на маршруте, то за этот мусоровоз не платим. Естественно, не платим за тот объем отходов, который поступает на полигон», — резюмировал гендиректор РЭО.