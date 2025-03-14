Под Белгородом официально назначили нового главу района

Posted 14 марта, 06:39
Published 14 марта, 06:39
Modified 14 марта, 06:59
Updated 14 марта, 06:59
Депутаты муниципального совета Белгородского района единогласно поддержали кандидатуру Татьяны Кругляковой на пост нового главы администрации.
Новый руководитель поблагодарила за доверие и отметила, что за два месяца работы уже познакомилась с районом, его достижениями и проблемами.
Напомним, что 15 января Круглякову назначили врио главы Белгородского района. Ранее этот пост занимала Анна Куташова. Сообщалось, что может занять более высокий пост в правительстве региона.
До середины зимы Круглякова была главой Чернянского района. Она руководила муниципалитетом с 2017 года, а до этого курировала экономическое развитие.