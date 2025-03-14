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Posted 14 марта, 06:39

Published 14 марта, 06:39

Modified 14 марта, 06:59

Updated 14 марта, 06:59

Татьяна Круглякова

Под Белгородом официально назначили нового главу района

14 марта 2025, 06:39
Фото: Telegram-канал Татьяны Кругляковой. Татьяна Круглякова

Татьяна Круглякова официально стала главой Белгородского района

Сюжет
Новости Белгорода
В Белгородский район из Чернянского Круглякова переехала в январе во время масштабных кадровых перестановок.

Депутаты муниципального совета Белгородского района единогласно поддержали кандидатуру Татьяны Кругляковой на пост нового главы администрации.

Новый руководитель поблагодарила за доверие и отметила, что за два месяца работы уже познакомилась с районом, его достижениями и проблемами.

Напомним, что 15 января Круглякову назначили врио главы Белгородского района. Ранее этот пост занимала Анна Куташова. Сообщалось, что может занять более высокий пост в правительстве региона.

До середины зимы Круглякова была главой Чернянского района. Она руководила муниципалитетом с 2017 года, а до этого курировала экономическое развитие.

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#Анна Селищева#Белгородская область#Политика#Белгородский район#Новости Белгорода#Кадровые перестановки#Белгород#Татьяна Круглякова
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