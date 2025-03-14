ОЭМК первым в России прошёл сертификацию на соответствие ГОСТу промышленного туризма

«Получение первого в России сертификата в сфере промышленного туризма — значимое событие для ОЭМК и всей компании „Металлоинвест“. Он подтверждает, что экскурсии на современное производство интересны, безопасны и соответствуют высоким стандартам. Сейчас сертификацию в сфере промышленного туризма проходят и другие наши предприятия — Лебединский и Михайловский горно-обогатительные комбинаты. Мы хотим, чтобы как можно больше людей познакомились с современным горно-металлургическим производством и воочию убедились, что металлургия — это перспективная и увлекательная сфера деятельности», — отметила заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Металлоинвеста Юлия Мазанова.