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Posted 14 марта, 13:29

Published 14 марта, 13:29

Modified 14 марта, 13:31

Updated 14 марта, 13:31

ОЭМК первым в России прошёл сертификацию на соответствие ГОСТу промышленного туризма

ОЭМК первым в России прошёл сертификацию на соответствие ГОСТу промышленного туризма

14 марта 2025, 13:29
Фото: ОЭМК.
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Оскольский электрометаллургический комбинат им. А. А. Угарова (входит в компанию «Металлоинвест») первым в стране успешно прошёл сертификацию на соответствие ГОСТ Р ИСО 13810-2016 «Туристские услуги.

Промышленный туризм. Предоставление услуг». Соответствующий документ представители Роскачества вручили управлению по туризму Белгородской области 14 марта в Нижнем Новгороде на Международном форуме гостеприимства регионов «Интурмаркет».

Как отметила директор департамента проектов в сфере гостеприимства Роскачества Ирина Чемерчева, промышленный туризм — это не только возможность для предприятий продемонстрировать свои достижения, но и важный шаг к популяризации промышленности среди широкой аудитории. Сертификация на соответствие ГОСТу позволяет обеспечить высокий уровень безопасности, комфорта и качественного приёма для гостей, что делает этот вид туризма ещё более привлекательным.

«Получение первого в России сертификата в сфере промышленного туризма — значимое событие для ОЭМК и всей компании „Металлоинвест“. Он подтверждает, что экскурсии на современное производство интересны, безопасны и соответствуют высоким стандартам. Сейчас сертификацию в сфере промышленного туризма проходят и другие наши предприятия — Лебединский и Михайловский горно-обогатительные комбинаты. Мы хотим, чтобы как можно больше людей познакомились с современным горно-металлургическим производством и воочию убедились, что металлургия — это перспективная и увлекательная сфера деятельности», — отметила заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Металлоинвеста Юлия Мазанова.

Сегодня ОЭМК предлагает гостям пять экскурсий: от ознакомительной для школьников младших классов «В гостях у металлургов» до насыщенной «Пристальный взгляд на производство» с посещением пяти основных цехов комбината. С момента запуска программы в 2023 году на комбинате побывало более 2000 гостей из различных регионов нашей страны, Белоруссии, Казахстана, Алжира, Египта, Камеруна, Туниса, Нигерии, Марокко и Гвинеи.

Напомним, ранее рамках II Всероссийского акселератора по продвижению кадрового и технологического потенциала предприятий страны «Открытая промышленность» Агентством стратегических инициатив и Минпромторгом России ОЭМК признан лучшим в номинации «ПРОМмаршрут» как лучший маршрут на производство. Проект «Промышленный туризм» Металлоинвест также стал призером XVII Всероссийского конкурса корпоративных проектов «Дело в людях: компании, инвестирующие в будущее», а ОЭМК был признан победителем областного конкурса «Стандарт гостеприимства Белогорья» и удостоен сертификата соответствия региональному стандарту в сфере туризма и знака «Гостеприимное Белогорье».

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