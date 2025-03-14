Один из парков в Белгороде всё же благоустроят после нескольких лет обещаний

Кроме того, рассмотрели развитие села Холки, в том числе создание парковых зон, мест для малого и среднего бизнеса, глэмпинга и площадок для крупного бизнеса. Для поддержки частных инициатив планируется выделять по 50 тыс. рублей ежегодно на каждый проект.