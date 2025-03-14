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Posted 14 марта, 16:10

Published 14 марта, 16:10

Modified 14 марта, 16:10

Updated 14 марта, 16:10

Схема благоустройства парка

Один из парков в Белгороде всё же благоустроят после нескольких лет обещаний

14 марта 2025, 16:10
Фото: страница Вячеслава Гладкова в ВК. Схема благоустройства парка

В Белгороде обсудили планы по реконструкции парка Памяти

Сюжет
Благоустройство
Власти обсудили строительство паломнического центра в Холках и реконструкцию парка Памяти в Белгороде.

В Белгороде всё же благоустроят парк Памяти. Уже подготовлены концепция и эскиз храма, который планируют построить на месте старой часовни, сообщил губернатор Вячеслав Гладков по итогам заседания попечительского совета.

Преобразования парка будут обсуждаться с горожанами после разработки проекта. Вскоре власти определятся с инвестором, который профинансирует строительство.

Напомним, что концепцию благоустройства парка Памяти разрабатывали ещё в 2021 году. Местные жители неоднократно жаловались на разрушенные плиты, цветение воды в фонтане, повреждённые дорожки и ухудшающийся вид часовни. Также белгородцы отмечали, что в парке перестали косить траву.

Осенью 2024 года мэр города Валентин Демидов сообщил, что благоустройство парка запланировано на 2025 и последующие годы. Срок реализации зависит от подтверждения финансирования.

Схема благоустройства парка
Схема благоустройства парка. Фото: страница Вячеслава Гладкова в ВК

Также на заседании обсудили ход строительства Богоявленского паломнического центра в Свято-Троицком мужском монастыре в селе Холки Чернянского района. Земляные работы завершены на 70%, вскоре начнётся заливка фундамента и установка подпорной стены. Ожидается, что центр откроется 19 января 2026 года.

Кроме того, рассмотрели развитие села Холки, в том числе создание парковых зон, мест для малого и среднего бизнеса, глэмпинга и площадок для крупного бизнеса. Для поддержки частных инициатив планируется выделять по 50 тыс. рублей ежегодно на каждый проект.

Холки, Чернянский район
Холки, Чернянский район
Холки, Чернянский район
Холки, Чернянский район. Фото: страница Вячеслава Гладкова в ВК
Плиты разрушены, часовня в плохом состоянии: когда приведут в порядок парк Памяти?
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#Анна Селищева#Город#Благоустройство#Новости Белгорода#Белгород#Парк памяти#Богоявленский паломнический центр
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