Один из парков в Белгороде всё же благоустроят после нескольких лет обещаний

Posted 14 марта, 16:10
Published 14 марта, 16:10
Modified 14 марта, 16:10
Updated 14 марта, 16:10
В Белгороде всё же благоустроят парк Памяти. Уже подготовлены концепция и эскиз храма, который планируют построить на месте старой часовни, сообщил губернатор Вячеслав Гладков по итогам заседания попечительского совета.
Преобразования парка будут обсуждаться с горожанами после разработки проекта. Вскоре власти определятся с инвестором, который профинансирует строительство.
Напомним, что концепцию благоустройства парка Памяти разрабатывали ещё в 2021 году. Местные жители неоднократно жаловались на разрушенные плиты, цветение воды в фонтане, повреждённые дорожки и ухудшающийся вид часовни. Также белгородцы отмечали, что в парке перестали косить траву.
Осенью 2024 года мэр города Валентин Демидов сообщил, что благоустройство парка запланировано на 2025 и последующие годы. Срок реализации зависит от подтверждения финансирования.
Также на заседании обсудили ход строительства Богоявленского паломнического центра в Свято-Троицком мужском монастыре в селе Холки Чернянского района. Земляные работы завершены на 70%, вскоре начнётся заливка фундамента и установка подпорной стены. Ожидается, что центр откроется 19 января 2026 года.
Кроме того, рассмотрели развитие села Холки, в том числе создание парковых зон, мест для малого и среднего бизнеса, глэмпинга и площадок для крупного бизнеса. Для поддержки частных инициатив планируется выделять по 50 тыс. рублей ежегодно на каждый проект.