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Posted 14 марта, 09:26

Published 14 марта, 09:26

Modified 14 марта, 09:26

Updated 14 марта, 09:26

Электричка в Белгороде

Один из белгородских поездов изменит своё расписание на день

14 марта 2025, 09:26
Фото: группа «ЮВЖД — филиал ОАО „РЖД“ в ВК. Электричка в Белгороде
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Новости Белгорода
Изменения будут действовать только 16 марта.

Пригородный поезд № 6308, следующий из Толоконного в Белгород, на одни сутки поменяет часть своего расписания, сообщили в пресс-службе ЮВЖД.

Так, в воскресенье, 16 марта, он отправится со станции Толоконное в 09:31, а прибудет в областной центр через полчаса — в 10:02.

С чем связаны такие временные изменения, в филиале РЖД не сообщили.

Добавим, что в начале марта изменения вводили и в отношении пригородного поезда, следующего из Белгорода в Воронеж. Вагоны будут отправляться в 18:11 и приезжать в 22:37 с 14 по 16 марта, с 21 по 23 марта и с 28 по 30 марта.

Кроме того, белгородцев летом увезут на моря сразу три поезда.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Поезд#Новости Белгорода#Пригородный поезд#Электричка#Белгород
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