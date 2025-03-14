Один из белгородских поездов изменит своё расписание на день

Posted 14 марта, 09:26
Published 14 марта, 09:26
Modified 14 марта, 09:26
Updated 14 марта, 09:26
Пригородный поезд № 6308, следующий из Толоконного в Белгород, на одни сутки поменяет часть своего расписания, сообщили в пресс-службе ЮВЖД.
Так, в воскресенье, 16 марта, он отправится со станции Толоконное в 09:31, а прибудет в областной центр через полчаса — в 10:02.
С чем связаны такие временные изменения, в филиале РЖД не сообщили.
Добавим, что в начале марта изменения вводили и в отношении пригородного поезда, следующего из Белгорода в Воронеж. Вагоны будут отправляться в 18:11 и приезжать в 22:37 с 14 по 16 марта, с 21 по 23 марта и с 28 по 30 марта.
Кроме того, белгородцев летом увезут на моря сразу три поезда.