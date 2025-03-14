Один из белгородских поездов изменит своё расписание на день

Добавим, что в начале марта изменения вводили и в отношении пригородного поезда, следующего из Белгорода в Воронеж. Вагоны будут отправляться в 18:11 и приезжать в 22:37 с 14 по 16 марта, с 21 по 23 марта и с 28 по 30 марта.