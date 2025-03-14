Нет финансирования: в Белгороде несколько лет не могут отремонтировать дороги

Posted 14 марта, 11:05
Published 14 марта, 11:05
Modified 14 марта, 11:05
Updated 14 марта, 11:05
Проект по строительству двухуровневой развязки, заменившей бы кольцо у ботсада и ж/д переезд на Кашарском проезде, откладывается до 2026–2027 годов из-за нехватки финансирования. Об этом заявил замминистра транспорта региона Андрей Рогов сообщил на заседании Совета общественности при минтрансе, пишет Go31.
Напомним, что проект получил положительное заключение госэкспертизы ещё в 2022 году, но с тех пор не продвигается.
Также обсуждается строительство второй дороги к микрорайонам Новый и Новый-2. В настоящее время здесь одна дорога, из-за чего образуются пробки. В 2020 году власти предложили проект новой дороги, выходящей на улицу Костюкова в районе пересечения Пушкарной и Донецкой, но федерального финансирования на это ещё нет.
Кроме того, планируется восстановление автомобильного движения по улице Горького. Ж/д переезд здесь закрыли для транспорта более 35 лет назад. Работы по реконструкции переезда на этом участке железной дороги должны начать в этом году, однако вопрос организации движения по улице Горького и выхода на Красноармейскую пока не решён. Хотя мэр города обещал открыть переезд на ж/д путях ещё в 2022 году.
Отметим, что к 2025 году чиновники хотели многое реализовать в транспортной сети города. Что сделать не получилось, рассказали в материале.