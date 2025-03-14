Нет финансирования: в Белгороде несколько лет не могут отремонтировать дороги

Кроме того, планируется восстановление автомобильного движения по улице Горького. Ж/д переезд здесь закрыли для транспорта более 35 лет назад. Работы по реконструкции переезда на этом участке железной дороги должны начать в этом году, однако вопрос организации движения по улице Горького и выхода на Красноармейскую пока не решён. Хотя мэр города обещал открыть переезд на ж/д путях ещё в 2022 году.