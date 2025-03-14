Мясо нельзя, а мёд и варенье? Что верующим людям разрешают есть в Великий пост

Posted 14 марта, 05:05
Published 14 марта, 05:05
Modified 14 марта, 08:01
Updated 14 марта, 08:01
Великий пост — это важное время для православных христиан, которое предшествует празднику Пасхи. В текущем году он стартовал 3 марта, а завершится 19 апреля.
Этот период длится 48 дней и включает в себя две ключевые части — Четыредесятницу и Страстную седмицу. Четыредесятница, продолжающаяся 40 дней, символизирует пост Иисуса Христа в пустыне, а оставшиеся восемь дней верующие должны вспоминать о страданиях, смерти и воскрешении, коснувшихся Христа.
В рамках поста также отмечаются два значимых праздника — Лазарева суббота и Вербное воскресенье, которые напоминают о событиях, предшествовавших крестным мукам Спасителя.
При этом основной целью Великого поста принято считать не ограничения в питании, а духовное преображение. Верующие стремятся к внутреннему очищению через молитву, покаяние и совершение добрых дел.
Добавим, что даты поста меняются ежегодно, поскольку они напрямую связаны с днём празднования Пасхи, который определяется по лунно-солнечному календарю.
В меню разрешены растительные напитки, хлеб без яиц и масла, а также мёд и варенье. В некоторые дни, например, в Благовещение (7 апреля) и Вербное воскресенье (13 апреля), допускается рыба, а в Лазареву субботу (12 апреля) — рыбная икра.
В каждый день недели важно соблюдать определённую диету:
Однако христианам, не работающим в храмах, обычно позволяют более мягкий вариант поста, включающий горячую пищу с маслом ежедневно.
Чтобы питание в пост было только положительным, следует:
В Роспотребнадзоре также рассказали о распространённых ошибках во время поста, которые могут негативно сказаться на здоровье. Среди них:
Чтобы сохранить сбалансированное питание и избежать дефицита белка, следует включать в рацион бобовые, овощи, фрукты, грибы, крупы, орехи и сухофрукты.
Великий пост предполагает отказ от мяса. Пища животного происхождения считается тяжёлой, а после её употребления сложнее настроиться на молитвенный лад.
Отказ от скоромной пищи помогает развить навык воздержания, который важен не только в питании, но и в повседневной жизни. Об этом сообщает православный журнал «Фома».
Однако бывают ситуации, когда исключить мясные блюда из повседневного меню невозможно — по состоянию здоровья, из-за условий работы или жизни. В таких случаях важно помнить, что главное в посте — это не столько ограничения в еде, сколько духовная работа над собой.
Запрет также касается рыбы, яиц, молочных продуктов и сливочного масла.
При этом яичный порошок часто добавляют и в продукты, которые на первый взгляд кажутся постными. Но изучать составы продуктов не нужно: ничего не случится от мелкой ошибки в питании, поскольку главное в Великом посте — чтение молитв и Священного Писания.
Строгие ограничения в еде подходят не всем, поэтому в православии разрешаются исключения. Например, детям, беременным и кормящим женщинам, пожилым людям, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями, важно соблюдать пост по силам.
Можно отказаться от сладостей или вредных перекусов, заменив их фруктами. При серьёзных заболеваниях, таких как рак, диабет, проблемы с ЖКТ или щитовидной железой, пост может быть и вовсе противопоказан. В таких случаях лучше проконсультироваться с врачом и получить благословение священника на послабления.