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Posted 14 марта, 05:05

Published 14 марта, 05:05

Modified 14 марта, 08:01

Updated 14 марта, 08:01

Важнее в Великий пост соблюдать не ограничения в еде, а духовное просвещение

Мясо нельзя, а мёд и варенье? Что верующим людям разрешают есть в Великий пост

14 марта 2025, 05:05
Фото: 1MI. Важнее в Великий пост соблюдать не ограничения в еде, а духовное просвещение

Назван список запрещённых и разрешённых продуктов в Великий пост

Сколько длится Великий пост и какая еда разрешена и запрещена в этот период?

Великий пост — 2025: даты

Великий пост — это важное время для православных христиан, которое предшествует празднику Пасхи. В текущем году он стартовал 3 марта, а завершится 19 апреля.

Этот период длится 48 дней и включает в себя две ключевые части — Четыредесятницу и Страстную седмицу. Четыредесятница, продолжающаяся 40 дней, символизирует пост Иисуса Христа в пустыне, а оставшиеся восемь дней верующие должны вспоминать о страданиях, смерти и воскрешении, коснувшихся Христа.

В рамках поста также отмечаются два значимых праздника — Лазарева суббота и Вербное воскресенье, которые напоминают о событиях, предшествовавших крестным мукам Спасителя.

При этом основной целью Великого поста принято считать не ограничения в питании, а духовное преображение. Верующие стремятся к внутреннему очищению через молитву, покаяние и совершение добрых дел.

Добавим, что даты поста меняются ежегодно, поскольку они напрямую связаны с днём празднования Пасхи, который определяется по лунно-солнечному календарю.

Людям, соблюдающим пост, не нужно забывать о молитвах
Людям, соблюдающим пост, не нужно забывать о молитвах. Фото: 1MI

Что едят в Великий пост?

В меню разрешены растительные напитки, хлеб без яиц и масла, а также мёд и варенье. В некоторые дни, например, в Благовещение (7 апреля) и Вербное воскресенье (13 апреля), допускается рыба, а в Лазареву субботу (12 апреля) — рыбная икра.

В каждый день недели важно соблюдать определённую диету:

  • сухоядение — в понедельник, среду и пятницу;
  • горячую пищу без масла — во вторник и четверг, а в выходные употребление масла разрешается.
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Чтобы питание в пост было только положительным, следует:

  • тщательно мыть овощи, фрукты и зелень;
  • выбирать только качественные продукты;
  • употреблять от полутора литров воды в сутки;
  • отказаться от вредных привычек;
  • заканчивать пост нужно, постепенно вводя в пищу мясо и молочные продукты.

В Роспотребнадзоре также рассказали о распространённых ошибках во время поста, которые могут негативно сказаться на здоровье. Среди них:

  • резкий отказ от животной пищи, который способен спровоцировать обострение хронических болезней, вызвать слабость, головную боль и обмороки;
  • чрезмерное употребление углеводов и продуктов с «пустыми» калориями, которые бедны витаминами, минералами и клетчаткой, может привести к аллергическим реакциям и ухудшению иммунитета;
  • однообразные блюда, которые лишают организм необходимых питательных веществ.

Чтобы сохранить сбалансированное питание и избежать дефицита белка, следует включать в рацион бобовые, овощи, фрукты, грибы, крупы, орехи и сухофрукты.

Употреблять в пищу следует не только белковую пищу растительного происхождения, но и зелень с овощами
Употреблять в пищу следует не только белковую пищу растительного происхождения, но и зелень с овощами. Фото: 1MI

Что нельзя есть в Великий пост?

Великий пост предполагает отказ от мяса. Пища животного происхождения считается тяжёлой, а после её употребления сложнее настроиться на молитвенный лад.

Отказ от скоромной пищи помогает развить навык воздержания, который важен не только в питании, но и в повседневной жизни. Об этом сообщает православный журнал «Фома».

Однако бывают ситуации, когда исключить мясные блюда из повседневного меню невозможно — по состоянию здоровья, из-за условий работы или жизни. В таких случаях важно помнить, что главное в посте — это не столько ограничения в еде, сколько духовная работа над собой.

Запрет также касается рыбы, яиц, молочных продуктов и сливочного масла.

При этом яичный порошок часто добавляют и в продукты, которые на первый взгляд кажутся постными. Но изучать составы продуктов не нужно: ничего не случится от мелкой ошибки в питании, поскольку главное в Великом посте — чтение молитв и Священного Писания.

Несмотря на раннее начало «шашлычного сезона», людям, соблюдающим пост, необходимо отказаться от мяса
Несмотря на раннее начало «шашлычного сезона», людям, соблюдающим пост, необходимо отказаться от мяса. Фото: 1MI

Кому нельзя поститься?

Строгие ограничения в еде подходят не всем, поэтому в православии разрешаются исключения. Например, детям, беременным и кормящим женщинам, пожилым людям, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями, важно соблюдать пост по силам.

Можно отказаться от сладостей или вредных перекусов, заменив их фруктами. При серьёзных заболеваниях, таких как рак, диабет, проблемы с ЖКТ или щитовидной железой, пост может быть и вовсе противопоказан. В таких случаях лучше проконсультироваться с врачом и получить благословение священника на послабления.

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