«Мистер Бургер» с момента основания приносит семье Тебекиных одни убытки

Posted 14 марта, 14:34
Published 14 марта, 14:34
Modified 14 марта, 14:36
Updated 14 марта, 14:36
Белгородский общепит ООО «Мистер Бургер» опубликовал финансовую отчётность за 2024 год. В этом году компания вновь не принесла владельцам прибыли.
Доли уставного капитала «Бургера» делят между собой члены бизнес-династии Тебекиных, а именно Полина, у неё на одну сотую долей больше, чем у Дмитрия и Михаила, у которых по 33,33% долей.
Выручка от продажи в 2024 году составила 292 млн 772 тыс. рублей, однако фирма ушла в убытки на 4 млн 348 тыс. рублей.
В прошлом году убытки были на 10,1 млн рублей, а в 2022 году — 1 млн рублей.
В топе богачей Белгородской области, который составляет Бел.Ру ежегодно, глава семейства Владимир Тебекин в топ не попал, но вот сыновья, Дмитрий и Михаил, заняли 32-е и 67-е места соответственно.