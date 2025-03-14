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Posted 14 марта, 14:34

Published 14 марта, 14:34

Modified 14 марта, 14:36

Updated 14 марта, 14:36

Общепит белгородской бизнес-династии Тебекиных в 2024 году отчитался об убытках

«Мистер Бургер» с момента основания приносит семье Тебекиных одни убытки

14 марта 2025, 14:34
Фото: bel.ru.

Общепит белгородской бизнес-династии Тебекиных в 2024 году отчитался об убытках

Сюжет
Белгородский бизнес
«Мистер Бургер», зарегистрированный в 2022 году, уже третий год подряд публикует убыточные финансовые отчёты.

Белгородский общепит ООО «Мистер Бургер» опубликовал финансовую отчётность за 2024 год. В этом году компания вновь не принесла владельцам прибыли.

Доли уставного капитала «Бургера» делят между собой члены бизнес-династии Тебекиных, а именно Полина, у неё на одну сотую долей больше, чем у Дмитрия и Михаила, у которых по 33,33% долей.

Выручка от продажи в 2024 году составила 292 млн 772 тыс. рублей, однако фирма ушла в убытки на 4 млн 348 тыс. рублей.

В прошлом году убытки были на 10,1 млн рублей, а в 2022 году — 1 млн рублей.

В топе богачей Белгородской области, который составляет Бел.Ру ежегодно, глава семейства Владимир Тебекин в топ не попал, но вот сыновья, Дмитрий и Михаил, заняли 32-е и 67-е места соответственно.

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#Алёна Мальцева#Общепит#Белгород#Белгородский бизнес#Мистер Бургер
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