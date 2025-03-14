Миллиардные активы в продаже: что происходит с маслозаводами Белгородской области?

Маслозавод «Валуйский», расположенный в Валуйках по улице Никольской, предлагается к покупке за 2,6 млрд рублей. Предприятие работает с 1993 года и занимает площадь 9,5 гектара. Согласно объявлению, завод способен перерабатывать до 470 тонн семян подсолнечника или 250 тонн семян рапса в сутки. Штат сотрудников насчитывает 240 человек. Завод обеспечен всеми необходимыми коммуникациями, включая электроэнергию, газ, водоснабжение из скважин и централизованное водоотведение.