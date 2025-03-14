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Posted 14 марта, 09:30

Published 14 марта, 09:30

Modified 14 марта, 09:32

Updated 14 марта, 09:32

Два белгородских маслозавода продают за почти 4 млрд рублей

Миллиардные активы в продаже: что происходит с маслозаводами Белгородской области?

14 марта 2025, 09:30
Фото: «Авито».

Два белгородских маслозавода продают за почти 4 млрд рублей

В Белгородской области выставили на продажу сразу два крупных маслозавода — «Валуйский» и «Чернянский». Общая стоимость активов превышает 3,8 млрд рублей. Что известно о выставленных на продажу предприятиях и их производственных мощностях?

Пока одни заводы отчитываются о миллиардных выручках, другие уходят с молотка. Два маслозавода, расположенные в Белгородской области и специализирующиеся на переработке подсолнечника и рапса, выставлены на продажу. Объявления о продаже заводов «Валуйский» и «Чернянский» появились в открытых источниках.

Маслозавод «Валуйский», расположенный в Валуйках по улице Никольской, предлагается к покупке за 2,6 млрд рублей. Предприятие работает с 1993 года и занимает площадь 9,5 гектара. Согласно объявлению, завод способен перерабатывать до 470 тонн семян подсолнечника или 250 тонн семян рапса в сутки. Штат сотрудников насчитывает 240 человек. Завод обеспечен всеми необходимыми коммуникациями, включая электроэнергию, газ, водоснабжение из скважин и централизованное водоотведение.

Фото: «Авито»

Вторым объектом продажи стал маслозавод «Чернянский», расположенный в посёлке Чернянка. Его стоимость оценивается в 1,2 млрд рублей. Площадь завода составляет 7 гектаров. Предприятие было запущено после длительного простоя в декабре 2023 года, однако в июле 2024 года работа была приостановлена.

Фото: «Авито»

Мощности завода позволяют перерабатывать до 280 тонн семян подсолнечника или 180 тонн семян рапса в сутки. Завод располагает складами напольного хранения сырья на 12 000 тонн, мощностями приёмки сырья в 700 тонн в сутки и мощностями сушки сырья в 500 тонн в сутки.

Объём хранения готовой продукции составляет 6150 тонн масла и 800 тонн жмыха. Штат сотрудников — 120 человек. Завод обеспечен электроэнергией, газом, централизованным водоснабжением и скважинами.

Напомним, ранее в Сети появились сведения о фальсификате сгущённого молока от «Белгородских молочных продуктов». В компании прокомментировали информацию. Подробности — по ссылке.

Клещей — Польше, молочку — Израилю, мясо — Китаю? Что продаёт Белгородская область
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#Кристина Семенчук#Подсолнечник#Продажа#Сгущённое молоко#Фальсификат#Переработка#Продажа активов#Активы#Рапс#Маслозавод#Белгородская область#Экономика
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