«Лёгкое поведение» привело к тяжёлым последствиям для двух белгородок

Posted 14 марта, 14:22
Published 14 марта, 14:22
Modified 14 марта, 14:22
Updated 14 марта, 14:22
В Белгороде задержаны две женщины, оказывавшие платные интим-услуги. Клиентов жительницы города принимали у себя дома, сообщило УМВД. На обеих составлены административные протоколы за занятие проституцией, штраф за нарушение составляет от 1500 до 2000 рублей. Сейчас девушки в отделе полиции.
Напомним, что с 2020 года в Белгородской области раскрыли более 30 случаев проституции.
Ранее осудили на 2,5 года экс-главу старооскольской казачьей партии за торговлю детьми с целью их сексуальной эксплуатации. Вместе с ним к ответственности привлечены ещё три женщины. Ранее фигурант был осуждён за организацию незаконных игорных заведений в Старом Осколе и других городах региона.
До этого в областном центре задержали белгородку, которая организовала сеть для оказания интим-услуг и вербовала девушек. Ей грозило до пяти лет тюрьмы.