«Лёгкое поведение» привело к тяжёлым последствиям для двух белгородок

Ранее осудили на 2,5 года экс-главу старооскольской казачьей партии за торговлю детьми с целью их сексуальной эксплуатации. Вместе с ним к ответственности привлечены ещё три женщины. Ранее фигурант был осуждён за организацию незаконных игорных заведений в Старом Осколе и других городах региона.