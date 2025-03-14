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Posted 14 марта, 14:22

Published 14 марта, 14:22

Modified 14 марта, 14:22

Updated 14 марта, 14:22

Интим-услуги девушки оказывали у себя дома

«Лёгкое поведение» привело к тяжёлым последствиям для двух белгородок

14 марта 2025, 14:22
Фото: 1MI. Интим-услуги девушки оказывали у себя дома

В Белгороде задержали двух девушек лёгкого поведения

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Новости Белгорода
Две белгородки занимались проституцией. Теперь им грозит штраф.

В Белгороде задержаны две женщины, оказывавшие платные интим-услуги. Клиентов жительницы города принимали у себя дома, сообщило УМВД. На обеих составлены административные протоколы за занятие проституцией, штраф за нарушение составляет от 1500 до 2000 рублей. Сейчас девушки в отделе полиции.

Напомним, что с 2020 года в Белгородской области раскрыли более 30 случаев проституции.

Ранее осудили на 2,5 года экс-главу старооскольской казачьей партии за торговлю детьми с целью их сексуальной эксплуатации. Вместе с ним к ответственности привлечены ещё три женщины. Ранее фигурант был осуждён за организацию незаконных игорных заведений в Старом Осколе и других городах региона.

До этого в областном центре задержали белгородку, которая организовала сеть для оказания интим-услуг и вербовала девушек. Ей грозило до пяти лет тюрьмы.

Экс-глава старооскольской казачьей партии осуждён за организацию детской проституции
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