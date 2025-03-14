Курян, которые совершали преступления в том числе в Белгородской области, раскрыли

Следователи Курской области завершили расследование уголовного дела против пятерых местных жителей, обвиняемых в создании и участии в преступной банде. Мужчины предстанут перед судом по обвинениям в покушении на убийство, убийстве, разбое и организации незаконных азартных игр, сообщили в СК РФ.