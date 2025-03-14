Курян, которые совершали преступления в том числе в Белгородской области, раскрыли

Posted 14 марта, 13:29
Published 14 марта, 13:29
Modified 14 марта, 13:31
Updated 14 марта, 13:31
Следователи Курской области завершили расследование уголовного дела против пятерых местных жителей, обвиняемых в создании и участии в преступной банде. Мужчины предстанут перед судом по обвинениям в покушении на убийство, убийстве, разбое и организации незаконных азартных игр, сообщили в СК РФ.
Одним из эпизодов преступной деятельности стала вооружённая атака на охранников, перевозивших деньги в 2010 году. Тогда были убиты два человека, ещё одному причинены травмы, а преступники похитили более 3 млн рублей.
Потом один из обвиняемых организовал преступную группу в Белгородской области, занимавшуюся незаконными азартными играми с 2012 по 2017 год.
Материалы дела с утверждённым обвинением переданы в суд.
Ранее в Белгороде суд вынес приговор 16 членам преступной группировки, занимавшейся сбытом наркотиков через интернет. Участники ОПГ получили сроки от 7 до 17 лет.