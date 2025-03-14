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Posted 14 марта, 13:29

Published 14 марта, 13:29

Modified 14 марта, 13:31

Updated 14 марта, 13:31

Фигуранты предстанут перед судом

Курян, которые совершали преступления в том числе в Белгородской области, раскрыли

14 марта 2025, 13:29
Фото: 1MI. Фигуранты предстанут перед судом

Курянин из преступной банды организовывал азартные игры в Белгородской области

Сюжет
Преступление
Пятеро курян совершали преступления с 2010 года, в том числе на территории Белгородской области.

Следователи Курской области завершили расследование уголовного дела против пятерых местных жителей, обвиняемых в создании и участии в преступной банде. Мужчины предстанут перед судом по обвинениям в покушении на убийство, убийстве, разбое и организации незаконных азартных игр, сообщили в СК РФ.

Одним из эпизодов преступной деятельности стала вооружённая атака на охранников, перевозивших деньги в 2010 году. Тогда были убиты два человека, ещё одному причинены травмы, а преступники похитили более 3 млн рублей.

Потом один из обвиняемых организовал преступную группу в Белгородской области, занимавшуюся незаконными азартными играми с 2012 по 2017 год.

Материалы дела с утверждённым обвинением переданы в суд.

Ранее в Белгороде суд вынес приговор 16 членам преступной группировки, занимавшейся сбытом наркотиков через интернет. Участники ОПГ получили сроки от 7 до 17 лет.

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#Анна Селищева#Белгородская область#Происшествия#Курская область#Преступление#Азартные игры#Белгород#Преступная группа
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