Кардиохирурги Белгорода провели уникальную для Черноземья операцию на открытом сердце

После разговора с кардиохирургами, которые проводили операцию, все плавно перешли к операционной, где заканчивались подготовления и начинались важные часы операции. Как оказалось, у хирургических нитей тоже есть свои секреты и особенности. Какая существует проблема с добычей качественного материала и что пошло не совсем по плану во время операции, также раскрылось в следующие пару часов.