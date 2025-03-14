Кардиохирурги Белгорода провели уникальную для Черноземья операцию на открытом сердце

Posted 14 марта, 12:34
Published 14 марта, 12:34
Modified 14 марта, 12:36
Updated 14 марта, 12:36
11 марта 2025 года в областной больнице в Белгороде провели одну из уникальных операций, на которые способны белгородские специалисты. Речь идёт о малоинвазивной операции на сердце. Первое такое хирургическое вмешательство выполнили в 2023 году. Эта — стала второй для региона.
Также, как поделились специалисты, Белгород выделяется среди городов Черноземья, поскольку только здесь осуществляются подобные сложнейшие хирургические процедуры на высоком технологическом уровне.
Заведующий отделением кардиохирургии заявил, что ещё малоинвазивная операция на сердце на неделю запланирована не одна, а три. Также, по его словам, в облбольнице собираются выполнить следующий план — осуществлять каждый год от 20 до 30 подобных медицинских манипуляций.
«Будем внедрять современные методики лечения сердечных патологий, кардиохирургическое лечение. Сейчас тенденция мирового развития кардиохирургии стремится к мини-инвазивности. Это минимальные кожные разрезы, минимальное воздействие на организм. Внедряем минимально инвазивную клапанную хирургию: на митральном, на аортальном. Плюс мы уже широко используем операции на работающем сердце — выполняем коронарное шунтирование у большей половины наших больных без остановки сердца, без подключения аппарата», — ответил Алексей Павлов на вопрос об особенности операции.
Так, весь процесс оперативного вмешательства в среднем занимает 3-4 часа, а разрез между рёбрами делается в 2-3 см вместо того, чтобы выполнять раскрытие грудной клетки, как объяснили специалисты журналистке Бел.Ру. Таким образом, заявил следующий специалист, операция не только легче переносится, сокращая период восстановления, но имеет «более косметический вид».
«В моей практике были люди, которым принципиально важно не иметь большого разреза. Например, одна пациентка была балериной. Важно это и для молодых девочек, которые не хотят, чтобы у них послеоперационного шов был каким-то образом виден. И, конечно, есть клинические предписания. Это когда у пациента много сопутствующих проблем, когда пациенту нежелательно выполнять большую операцию, так как заживление послеоперационной раны может быть сложным», — заявил Василий Терещенко, приехавший в Белгород из Москвы.
Его белгородские кардиохирурги считают учителем, другом и всегда желанным гостем, как рассказали журналистке Бел.Ру. Также сам он добавил, что Белгород обладает мощной кардиохирургической школой, которая является одной из лучших. И, кроме того, ключевым фактором являются специалисты, которые стоят у истоков развития этой области.
Кардиохирурги рассказали, что пациенту 33 года, ему требуется пластика митрального клапана. К такой необходимости привела врождённая патология, нарушившая функционирование клапана и вызвавшая внутрисердечную гемодинамику, т. е. движение крови по сосудам:
«Клапан работает неправильно, поэтому возрастает нагрузка на сердце, на лёгкие. Если этого не сделать, может возникнуть декомпенсация. Если это не сделать вовремя, то в последующем всё будет прогрессировать, уже даже кардиохирургическим помочь будет невозможно. Он обратился вовремя, на начальных стадиях, поэтому эффект и качество операции будут соответствующие».
Сердечно-сосудистая декомпенсация является по сути ухудшением функций соответствующей системы. Подобное происходит из-за истощения возможностей организма или из-за невозможности его адаптации к процессам, возникших вследствие заболеваний, которые влияют на сердце и кровеносные сосуды. Специалисты объяснили, что чем раньше больные обращаются, тем легче им помочь, и соответственно, тем легче они перенесут послеоперационный период.
Кроме того, оказалось, что такие хирургические вмешательства, направленные на митральный клапан, одни из самых распространённых. Однако самая частая патология — ишемическая болезнь сердца, заявил Василий Терещенко, поэтому на неё приходится 67% всех кардиохирургических операций, когда выполняется аортокоронарное шунтирование. АШК возвращает сердцу его обычный кровоток при помощи формирования путей обхода травмированных сосудов, которые не могут гарантировать адекватное поступление артериальной крови.
«Сейчас набирает обороты и операции по патологии митрального клапана, потому что она лучше диагностируется и раньше выявляется. После операции больной на следующий день, если всё будет хорошо, возвращается к активной жизни — начинает ходить, вставать. Если всё пройдет нормально на 3-4-е сутки, мы сможем его выписать домой, а он вернётся к обычной нормальной жизни», — продолжил хирург.
Также Терещенко признался, что сам он «выходец из Черноземья», поэтому ему «приятно находиться в стенах этой больницы», помогать и участвовать в операциях. Сюда специалист приезжает не в первый и не во второй раз:
«Мне доставляет большое удовольствие помогать своим коллегам, друзьям, которые здесь работают. А что касается нашего взаимодействия — есть понятие кардиохирургическое братство, когда друг другу помогают и когда просто короткий звонок перед какой-то сложной операцией может просто банально помочь тебе советом, задать настрой и успокоить. Когда ты имеешь <…> взгляд со стороны друга, коллеги, то это очень большое подспорье в работе».
После разговора с кардиохирургами, которые проводили операцию, все плавно перешли к операционной, где заканчивались подготовления и начинались важные часы операции. Как оказалось, у хирургических нитей тоже есть свои секреты и особенности. Какая существует проблема с добычей качественного материала и что пошло не совсем по плану во время операции, также раскрылось в следующие пару часов.