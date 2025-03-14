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Posted 14 марта, 12:48

Published 14 марта, 12:48

Modified 14 марта, 12:50

Updated 14 марта, 12:50

Картофель вновь подорожал

Капуста, картофель, рыба: что ещё подорожало в Белгородской области?

14 марта 2025, 12:48
Фото: 1MI. Картофель вновь подорожал

В белгородских магазинах продолжают дешеветь огурцы и дорожать картофель

За неделю стоимость огурцов уменьшилась почти на 10 рублей.

Исходя из данных Белгородстата, за прошедшие семь дней больше всего цены в регионе увеличились на целую мороженую рыбу (на 2,29% — до 222,42 рубля за килограмм), на картофель (на 2,79% — до 59,04 рубля), а также на свежую белокочанную капусту (на 3,78% — до 50,07 рубля).

Кроме того, в список подорожавших вошли бананы (почти на 2% — до 185,17 рубля за кг), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки (на 1,92% — до 122,34 рубля за кг), морковь (на 1,77% — до 36,87 рубля за кг), яблоки (на 1,27% — до 124,95 рубля за кг), творог (на 1,25% — до 410,51 рубля за кг).

При этом на некоторые продукты наблюдается небольшой спад цен, но больше всего подешевели только огурцы: стоимость снизилась почти на 10 рублей — до 247,38 рубля за килограмм.

Остальные товары либо остались с прежними ценниками, либо совсем немного подорожали.

Добавим, что огурцы долгое время дорожали, однако в последние недели цены на них становятся ниже. Например, на прошлой неделе они потеряли в цене 6,86 рубля.

В Белгородской области продолжают дорожать корнеплоды, а свежие огурцы — дешеветь
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Продукты#Цены#Подорожание#Белгород
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