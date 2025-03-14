Капуста, картофель, рыба: что ещё подорожало в Белгородской области?

Кроме того, в список подорожавших вошли бананы (почти на 2% — до 185,17 рубля за кг), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки (на 1,92% — до 122,34 рубля за кг), морковь (на 1,77% — до 36,87 рубля за кг), яблоки (на 1,27% — до 124,95 рубля за кг), творог (на 1,25% — до 410,51 рубля за кг).