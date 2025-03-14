Капуста, картофель, рыба: что ещё подорожало в Белгородской области?

Posted 14 марта, 12:48
Published 14 марта, 12:48
Modified 14 марта, 12:50
Updated 14 марта, 12:50
Исходя из данных Белгородстата, за прошедшие семь дней больше всего цены в регионе увеличились на целую мороженую рыбу (на 2,29% — до 222,42 рубля за килограмм), на картофель (на 2,79% — до 59,04 рубля), а также на свежую белокочанную капусту (на 3,78% — до 50,07 рубля).
Кроме того, в список подорожавших вошли бананы (почти на 2% — до 185,17 рубля за кг), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки (на 1,92% — до 122,34 рубля за кг), морковь (на 1,77% — до 36,87 рубля за кг), яблоки (на 1,27% — до 124,95 рубля за кг), творог (на 1,25% — до 410,51 рубля за кг).
При этом на некоторые продукты наблюдается небольшой спад цен, но больше всего подешевели только огурцы: стоимость снизилась почти на 10 рублей — до 247,38 рубля за килограмм.
Остальные товары либо остались с прежними ценниками, либо совсем немного подорожали.
Добавим, что огурцы долгое время дорожали, однако в последние недели цены на них становятся ниже. Например, на прошлой неделе они потеряли в цене 6,86 рубля.