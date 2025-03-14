Какое жильё можно купить в Москве, продав квартиру в Белгороде?

На сегодняшний день самые дорогие квартиры в России находятся в Москве — средняя цена на вторичном рынке достигает 21 млн 110 тыс. рублей. Специалисты портала «Мир квартир» выяснили, сколько «квадратов» в столице страны могут приобрести жители Белгорода, продав в родном городе своё жильё и не прибегая к ипотеке и использованию дополнительных сбережений.