Какое жильё можно купить в Москве, продав квартиру в Белгороде?

Posted 14 марта, 08:40
Published 14 марта, 08:40
Modified 14 марта, 08:40
Updated 14 марта, 08:40
На сегодняшний день самые дорогие квартиры в России находятся в Москве — средняя цена на вторичном рынке достигает 21 млн 110 тыс. рублей. Специалисты портала «Мир квартир» выяснили, сколько «квадратов» в столице страны могут приобрести жители Белгорода, продав в родном городе своё жильё и не прибегая к ипотеке и использованию дополнительных сбережений.
Средняя цена квартиры в областном центре — 6 млн 141 тыс. 13 рублей. За эту сумму в Москве белгородцы смогут купить квартиру не больше 17 «квадратов».
При этом такую же площадь смогут себе позволить жители Курска и Воронежа, но потратят они меньше денег — 6 млн 110 тыс. и 5 млн 889 тыс. рублей. Видимо, в данных случаях будут хуже районы или ремонт квартир.
Самое большое жильё доступно жителям Сочи — они смогут купить в Москве 36 квадратных метров за 12 млн 891 тыс. рублей.