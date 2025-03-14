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Posted 14 марта, 08:40

Published 14 марта, 08:40

Modified 14 марта, 08:40

Updated 14 марта, 08:40

Белгородцам доступно крохотное жильё в Москве

Какое жильё можно купить в Москве, продав квартиру в Белгороде?

14 марта 2025, 08:40
Фото: Изображение Midjourney. Белгородцам доступно крохотное жильё в Москве

Белгородцам после продажи квартиры доступна лишь небольшая студия в Москве

Сюжет
Новости Белгорода
Белгородцам придётся потратить на не самое большое жильё больше 6 млн рублей.

На сегодняшний день самые дорогие квартиры в России находятся в Москве — средняя цена на вторичном рынке достигает 21 млн 110 тыс. рублей. Специалисты портала «Мир квартир» выяснили, сколько «квадратов» в столице страны могут приобрести жители Белгорода, продав в родном городе своё жильё и не прибегая к ипотеке и использованию дополнительных сбережений.

Средняя цена квартиры в областном центре — 6 млн 141 тыс. 13 рублей. За эту сумму в Москве белгородцы смогут купить квартиру не больше 17 «квадратов».

При этом такую же площадь смогут себе позволить жители Курска и Воронежа, но потратят они меньше денег — 6 млн 110 тыс. и 5 млн 889 тыс. рублей. Видимо, в данных случаях будут хуже районы или ремонт квартир.

Самое большое жильё доступно жителям Сочи — они смогут купить в Москве 36 квадратных метров за 12 млн 891 тыс. рублей.

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#Александра Склярова#Город#Квартира#Москва#Новости Белгорода#Белгород
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