Из жары в холод: за выходные погода в Белгородской области резко изменится

Во второй выходной день столбик впервые за полмесяца опустится ниже нуля: ночью по всей Белгородской области температура будет колебаться от -3 °С до +2 °С, а днём остановится на +4…+9 °С. В Белгороде ожидается -1…+1 °С и +5…+7 °С соответственно.