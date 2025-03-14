Из жары в холод: за выходные погода в Белгородской области резко изменится

Posted 14 марта, 14:01
Published 14 марта, 14:01
Modified 14 марта, 14:01
Updated 14 марта, 14:01
В выходные белгородцев ждут туман и небольшие дожди, узнали в пресс-службе регионального МЧС. Порывы ветра будут средние — до 13 м/с, однако в воскресенье, 16 марта, возможно усиление до 16 м/с.
В субботу, 15 числа, по всему региону ночью будет +2…+7 °С, днём +14…+19 °С. В областном центре столбик термометра остановится на +5…+7 °С и +15…+17 °С соответственно.
Во второй выходной день столбик впервые за полмесяца опустится ниже нуля: ночью по всей Белгородской области температура будет колебаться от -3 °С до +2 °С, а днём остановится на +4…+9 °С. В Белгороде ожидается -1…+1 °С и +5…+7 °С соответственно.