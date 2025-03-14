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Posted 14 марта, 07:50

Published 14 марта, 07:50

Modified 14 марта, 07:52

Updated 14 марта, 07:52

водоснабжение

Гладков: в Белгородском районе стартует модернизация водоснабжения

14 марта 2025, 07:50
Фото: Изображение Midjourney. водоснабжение
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Хорошие новости
Работы в поселке Майский завершат до конца 2025 года, улучшив качество воды для нескольких микрорайонов.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о начале модернизации системы водоснабжения в поселке Майский-8 Белгородского района. Работы завершат до конца 2025 года. Ожидается, что в летний период дефицит воды снизится для жителей Майского-6, 7 и 8.

В рамках проекта в Майском-8 пробурят две водозаборные скважины, построят более 300 метров трубопровода и установят три колодца. Гладков подчеркнул важность качественного выполнения работ и контроля за подрядчиками. Модернизация водоснабжения в поселке — часть масштабной программы по улучшению коммунальных услуг в регионе.

В 2024 году на водоснабжение и водоотведение было направлено 2,9 млрд рублей. В числе выполненных работ — строительство 24 водозаборных скважин, 21 водонапорной башни и более 76 км водопроводных сетей. В 2025 году планируется 121 проект на сумму 7,7 млрд рублей, включая реконструкцию крупных очистных сооружений. Это улучшит водоснабжение для более 170 тысяч человек.

Ранее губернатор сообщил о том, что ещё четыре приграничных белгородских предприятия подали заявки на участие в свободной экономической зоне (СЭЗ).

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#Анна Селищева#Водоснабжение#Ремонт#Хорошие новости#Белгород#Белгородский район#Вячеслав Гладков#Общество#Город#Белгородская область
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