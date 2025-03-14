Гладков: в Белгородском районе стартует модернизация водоснабжения

Posted 14 марта, 07:50
Published 14 марта, 07:50
Modified 14 марта, 07:52
Updated 14 марта, 07:52
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о начале модернизации системы водоснабжения в поселке Майский-8 Белгородского района. Работы завершат до конца 2025 года. Ожидается, что в летний период дефицит воды снизится для жителей Майского-6, 7 и 8.
В рамках проекта в Майском-8 пробурят две водозаборные скважины, построят более 300 метров трубопровода и установят три колодца. Гладков подчеркнул важность качественного выполнения работ и контроля за подрядчиками. Модернизация водоснабжения в поселке — часть масштабной программы по улучшению коммунальных услуг в регионе.
В 2024 году на водоснабжение и водоотведение было направлено 2,9 млрд рублей. В числе выполненных работ — строительство 24 водозаборных скважин, 21 водонапорной башни и более 76 км водопроводных сетей. В 2025 году планируется 121 проект на сумму 7,7 млрд рублей, включая реконструкцию крупных очистных сооружений. Это улучшит водоснабжение для более 170 тысяч человек.
Ранее губернатор сообщил о том, что ещё четыре приграничных белгородских предприятия подали заявки на участие в свободной экономической зоне (СЭЗ).