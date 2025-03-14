Гладков: в Белгородском районе стартует модернизация водоснабжения

В 2024 году на водоснабжение и водоотведение было направлено 2,9 млрд рублей. В числе выполненных работ — строительство 24 водозаборных скважин, 21 водонапорной башни и более 76 км водопроводных сетей. В 2025 году планируется 121 проект на сумму 7,7 млрд рублей, включая реконструкцию крупных очистных сооружений. Это улучшит водоснабжение для более 170 тысяч человек.