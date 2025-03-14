Гладков: ещё четыре белгородских предприятия попробуют вступить в СЭЗ

При этом в феврале пять предприятий уже стали участниками СЭЗ. В декабре минувшего года заявки подали ещё пять компаний, а на рассмотрении в приграничном регионе на данный момент находятся ещё семь заявок, которые отправят в столицу РФ до апреля, сообщили в областном правительстве.