Гладков: ещё четыре белгородских предприятия попробуют вступить в СЭЗ

Posted 14 марта, 06:35
Published 14 марта, 06:35
Modified 14 марта, 06:50
Updated 14 марта, 06:50
Ещё несколько предприятий Шебекинского округа подали заявки, чтобы их включили в свободную экономическую зону (СЭЗ). Все четыре пакета документов уже направили в федеральное правительство.
При этом в феврале пять предприятий уже стали участниками СЭЗ. В декабре минувшего года заявки подали ещё пять компаний, а на рассмотрении в приграничном регионе на данный момент находятся ещё семь заявок, которые отправят в столицу РФ до апреля, сообщили в областном правительстве.
Добавим, что благодаря СЭЗ белгородские предприятия могут получить льготы по налогу на доход и на собственность, а также могут платить страховые взносы по пониженной ставке. Заявки на вступление могут подать компании из приграничных муниципалитетов Белгородской области.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что белгородские предприятия, вступившие в СЭЗ, могут получить преференции уже в первом квартале 2025 года. Всего на этих участках планируется увеличить не только количество рабочих мест, но и получаемую прибыль.