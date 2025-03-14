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Posted 14 марта, 06:35

Published 14 марта, 06:35

Modified 14 марта, 06:50

Updated 14 марта, 06:50

Документы отправили в федеральный центр

Гладков: ещё четыре белгородских предприятия попробуют вступить в СЭЗ

14 марта 2025, 06:35
Фото: 1MI. Документы отправили в федеральный центр
Сюжет
Приграничье
Заявки направили в Минэкономразвития РФ. В работе остаются ещё несколько проектов.

Ещё несколько предприятий Шебекинского округа подали заявки, чтобы их включили в свободную экономическую зону (СЭЗ). Все четыре пакета документов уже направили в федеральное правительство.

При этом в феврале пять предприятий уже стали участниками СЭЗ. В декабре минувшего года заявки подали ещё пять компаний, а на рассмотрении в приграничном регионе на данный момент находятся ещё семь заявок, которые отправят в столицу РФ до апреля, сообщили в областном правительстве.

Добавим, что благодаря СЭЗ белгородские предприятия могут получить льготы по налогу на доход и на собственность, а также могут платить страховые взносы по пониженной ставке. Заявки на вступление могут подать компании из приграничных муниципалитетов Белгородской области.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что белгородские предприятия, вступившие в СЭЗ, могут получить преференции уже в первом квартале 2025 года. Всего на этих участках планируется увеличить не только количество рабочих мест, но и получаемую прибыль.

Гладков: пять белгородских предприятий, вошедших в СЭЗ, вскоре получат преференции
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#Александра Склярова#Предприятия#СЭЗ#Заявки#Белгород#Вячеслав Гладков#Приграничье#Шебекино#Белгородская область#Экономика
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