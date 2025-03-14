Бутерброды есть опасно? Белгородские исследователи проверили продукты

Мясо и колбасные изделия проверяют на остатки ветеринарных препаратов. В 2024 году специалисты провели 13,5 тысячи таких исследований, из них в 150 случаях обнаружили несоответствия. В 90 из них речь шла об антибиотиках, которые при регулярном употреблении могут вызывать устойчивость организма к лекарствам, а также аллергические реакции и дисбактериоз.