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Posted 14 марта, 13:11

Published 14 марта, 13:11

Modified 14 марта, 13:13

Updated 14 марта, 13:13

Бутерброд

Бутерброды есть опасно? Белгородские исследователи проверили продукты

14 марта 2025, 13:11
Фото: 1MI. Бутерброд

Белгородские эксперты выявили нарушения в мясной и молочной продукциях

Белгородские специалисты выявили фальсификат, токсичные вещества и нарушения в составе мясных и молочных изделий.

Вкусные бутерброды с маслом, сыром, колбасой, красной рыбой или шпротами — привычная закуска. Но для белгородских специалистов испытательной лаборатории это объекты исследований. Эксперты Россельхознадзора разбирают состав каждого ингредиента, проверяя их качество и безопасность.

Что скрывается в продуктах?

Бутерброды объединяют продукцию животного и растительного происхождения. В лабораторию поступает множество образцов: 60% — это мясо, молоко и их производные, 25% — овощи, фрукты и другие растительные продукты.

В 2024 году в растительной продукции чаще всего выявляли превышение токсичных элементов, особенно кадмия, а также пестициды. В молочных продуктах фиксировали фальсификацию — замену молочного жира растительным. Из 1500 проведённых исследований нарушения выявлены в 127 случаях.

Мясо и колбасные изделия проверяют на остатки ветеринарных препаратов. В 2024 году специалисты провели 13,5 тысячи таких исследований, из них в 150 случаях обнаружили несоответствия. В 90 из них речь шла об антибиотиках, которые при регулярном употреблении могут вызывать устойчивость организма к лекарствам, а также аллергические реакции и дисбактериоз.

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Как отличить фальсификат?

Колбасные изделия анализируют на соответствие стандартам. Если в составе найдены компоненты, не указанные в документации, продукт признаётся фальсифицированным. Для проверки используют гистологический метод: специалисты готовят ультратонкие срезы колбасы, окрашивают их специальными реагентами и исследуют под микроскопом. Так выявляют добавки — крахмал, растительные камеди, клетчатку, сою или белки соединительной ткани.

В 2024 году проведено 196 исследований колбасных изделий, в 22 случаях выявлены нарушения. В январе–феврале 2025 года из 41 образца 20 оказались фальсификатом.

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Полезны ли бутерброды?

Всё зависит от состава. Плотный слой колбасы, сыра, да ещё с майонезом — не лучший вариант для здоровья. Но если заменить белый хлеб цельнозерновым, добавить овощи и зелень, получится полезный и сытный перекус.

Выбирайте качественные продукты и следите за составом.

Ранее в белгородских магазинах изъяли 875 кг мясной и молочной продукции, а также 280 яиц из-за нарушений. А В часто встречающейся в магазинах колбасе нашли опасный «мясной клей».

Кроме того, сообщалось о найденных нарушениях в белгородской сгущёнке.

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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Продукты#Исследования#Россия#Еда#Бутерброд
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