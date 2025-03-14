Бутерброды есть опасно? Белгородские исследователи проверили продукты

Posted 14 марта, 13:11
Published 14 марта, 13:11
Modified 14 марта, 13:13
Updated 14 марта, 13:13
Вкусные бутерброды с маслом, сыром, колбасой, красной рыбой или шпротами — привычная закуска. Но для белгородских специалистов испытательной лаборатории это объекты исследований. Эксперты Россельхознадзора разбирают состав каждого ингредиента, проверяя их качество и безопасность.
Бутерброды объединяют продукцию животного и растительного происхождения. В лабораторию поступает множество образцов: 60% — это мясо, молоко и их производные, 25% — овощи, фрукты и другие растительные продукты.
В 2024 году в растительной продукции чаще всего выявляли превышение токсичных элементов, особенно кадмия, а также пестициды. В молочных продуктах фиксировали фальсификацию — замену молочного жира растительным. Из 1500 проведённых исследований нарушения выявлены в 127 случаях.
Мясо и колбасные изделия проверяют на остатки ветеринарных препаратов. В 2024 году специалисты провели 13,5 тысячи таких исследований, из них в 150 случаях обнаружили несоответствия. В 90 из них речь шла об антибиотиках, которые при регулярном употреблении могут вызывать устойчивость организма к лекарствам, а также аллергические реакции и дисбактериоз.
Колбасные изделия анализируют на соответствие стандартам. Если в составе найдены компоненты, не указанные в документации, продукт признаётся фальсифицированным. Для проверки используют гистологический метод: специалисты готовят ультратонкие срезы колбасы, окрашивают их специальными реагентами и исследуют под микроскопом. Так выявляют добавки — крахмал, растительные камеди, клетчатку, сою или белки соединительной ткани.
В 2024 году проведено 196 исследований колбасных изделий, в 22 случаях выявлены нарушения. В январе–феврале 2025 года из 41 образца 20 оказались фальсификатом.
Всё зависит от состава. Плотный слой колбасы, сыра, да ещё с майонезом — не лучший вариант для здоровья. Но если заменить белый хлеб цельнозерновым, добавить овощи и зелень, получится полезный и сытный перекус.
Выбирайте качественные продукты и следите за составом.
Ранее в белгородских магазинах изъяли 875 кг мясной и молочной продукции, а также 280 яиц из-за нарушений. А В часто встречающейся в магазинах колбасе нашли опасный «мясной клей».
Кроме того, сообщалось о найденных нарушениях в белгородской сгущёнке.