Белгородцев привлекают к ремонту попавших под обстрелы домов и квартир

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Власти Белгородской области привлекают местных жителей к восстановлению домов и квартир, пострадавших от обстрелов. Осенью губернатор Гладков заявил о необходимости такого подхода. Как реализуется эта инициатива сейчас, и сколько можно заработать на восстановлении?