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Posted 14 марта, 11:05

Published 14 марта, 11:05

Modified 14 марта, 11:07

Updated 14 марта, 11:07

Белгородцев привлекают к ремонту попавших под обстрелы домов и квартир

Белгородцев привлекают к ремонту попавших под обстрелы домов и квартир

14 марта 2025, 11:05
Фото: 1MI.
Сюжет
Памятник
Власти Белгородской области привлекают местных жителей к восстановлению домов и квартир, пострадавших от обстрелов. Осенью губернатор Гладков заявил о необходимости такого подхода. Как реализуется эта инициатива сейчас, и сколько можно заработать на восстановлении?

Идея привлечения местных жителей к восстановлению повреждённого жилья, озвученная губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым ещё в октябре 2024 года, получила практическое воплощение. Журналисты Бел.Ру выяснили, как сейчас реализуется эта инициатива, призванная ускорить темпы восстановления региона.

По данным на 11 марта, с начала проведения СВО на территории Белгородской области пострадало 42 853 жилых объекта, включая 14 758 частных домов и 28 095 квартир. На сегодняшний день продолжается ремонт 5330 объектов, что требует постоянного привлечения рабочей силы.

Привлечение местных жителей к восстановительным работам осуществляется на основе договоров гражданско-правового характера (ГПХ). Размер оплаты труда не разглашается.

При этом белгородцы, желающие участвовать в восстановлении, направляются администрациями муниципалитетов к ответственным представителям подрядных организаций.

Напомним, в областном центре пройдут обсуждения, которые касаются установки памятника погибшим от обстрелов горожанам. Городские власти приглашает всех желающих 14 марта к кинотеатру «Победа» в 18:00.

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#Кристина Семенчук#Памятник#Рабочая сила#Восстановление#Обстрелы#Муниципалитеты#Губернатор Гладков#Эксклюзив#Белгород#Белгородская область
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