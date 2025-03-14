Белгородцев привлекают к ремонту попавших под обстрелы домов и квартир

Posted 14 марта, 11:05
Published 14 марта, 11:05
Modified 14 марта, 11:07
Updated 14 марта, 11:07
Идея привлечения местных жителей к восстановлению повреждённого жилья, озвученная губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым ещё в октябре 2024 года, получила практическое воплощение. Журналисты Бел.Ру выяснили, как сейчас реализуется эта инициатива, призванная ускорить темпы восстановления региона.
По данным на 11 марта, с начала проведения СВО на территории Белгородской области пострадало 42 853 жилых объекта, включая 14 758 частных домов и 28 095 квартир. На сегодняшний день продолжается ремонт 5330 объектов, что требует постоянного привлечения рабочей силы.
Привлечение местных жителей к восстановительным работам осуществляется на основе договоров гражданско-правового характера (ГПХ). Размер оплаты труда не разглашается.
При этом белгородцы, желающие участвовать в восстановлении, направляются администрациями муниципалитетов к ответственным представителям подрядных организаций.
Напомним, в областном центре пройдут обсуждения, которые касаются установки памятника погибшим от обстрелов горожанам. Городские власти приглашает всех желающих 14 марта к кинотеатру «Победа» в 18:00.