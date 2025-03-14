Белгородские учёные предсказали, как будут распространяться чужеродные виды моллюсков

«Эти виды хорошо знакомы многим, и, вероятно, каждый из нас хотя бы раз встречал их, хотя мы обычно не обращаем на них внимание. Путешествуя на юг — в Крым или на Черноморское побережье Кавказа, мы сами зачастую привозим улиток домой, в том числе с помощью автомобилей и поездов», — отметила Валерия Владиславовна.