Белгородские учёные предсказали, как будут распространяться чужеродные виды моллюсков

Posted 14 марта, 07:12
Published 14 марта, 07:12
Modified 14 марта, 07:14
Updated 14 марта, 07:14
В числе изучаемых видов оказались всем известные виноградная и древесная улитки, а также семь южных видов. Прогноз касается территории, включающей некоторые районы европейской части России и соседние регионы Восточной и Южной Европы.
«Эти виды хорошо знакомы многим, и, вероятно, каждый из нас хотя бы раз встречал их, хотя мы обычно не обращаем на них внимание. Путешествуя на юг — в Крым или на Черноморское побережье Кавказа, мы сами зачастую привозим улиток домой, в том числе с помощью автомобилей и поездов», — отметила Валерия Владиславовна.
В настоящее время наблюдается повсеместное распространение южных улиток за пределами их изначальных мест обитаний, включая Русскую равнину и сопредельные регионы.
Перемещаясь с одного растения на другое, улитки способны переносить грибковые и вирусные инфекции, что может существенно повлиять на сельскохозяйственное производство. Эти моллюски наносят прямой ущерб экономически значимым культурам, поедая молодые побеги, почки и листья. Кроме того, наземные улитки могут выступать промежуточными хозяевами для различных паразитов, что создаёт риск заражения как для человека, так и для других теплокровных животных.
Чужеродные виды улиток, не являющиеся местными, могут вытеснять коренные популяции, что представляет угрозу для биоразнообразия региона. На сегодняшний день причерноморские и кавказские виды наблюдаются в Белгородской области и соседних регионах, а также в Поволжье и Московском регионе.
Исследования показывают, что процесс расселения южных улиток продолжается с каждым годом. Учёным необходимо определить, какие территории подходят для жизни этих моллюсков, куда простираются их ареалы, насколько далеко они могут распространиться и, что особенно важно, какие нетронутые экосистемы могут оказаться уязвимыми к инвазии. Кроме того, необходимо выяснить, какие риски они представляют для автохтонных и редких видов растений и животных.
Для решения поставленной задачи учёные НИУ «БелГУ» провели сбор и анализ данных, полученных как в результате собственных полевых исследований, так и из коллекций Зоологического института РАН, Зоологического музея МГУ, а также каталога Государственного природоведческого музея НАН Украины. В дополнение к этому были использованы литературные источники и информация из репозитория GBIF.
На основании собранных материалов исследователь разработала модель, позволяющую предсказывать изменения в распространении девяти видов брюхоногих моллюсков на территории России и соседних регионах Восточной и Южной Европы.
Результаты моделирования продемонстрировали, что, помимо естественного ареала, наиболее подходящие для жизни южных улиток зоны находятся на Подольской возвышенности, а также в Среднедунайской и Нижнедунайской низменностях. Исследование подтвердило, что многие виды южных моллюсков могут успешно обитать севернее своих традиционных ареалов.
С применением методов машинного обучения биолог проанализировала теоретически возможные условия окружающей среды для этих организмов и на основе полученных данных на карте обозначила территории, где можно ожидать обитания каждого из исследуемых видов наземных моллюсков.
Использованные методы и алгоритмы предоставляют исследователю возможность не только адаптировать модель по мере поступления новых данных, но и создавать аналогичные модели для других регионов, а также для различных видов животных и растений.