Белгородские учёные разработали новый метод заживления ран на основе чайного гриба

Posted 14 марта, 11:56
Published 14 марта, 11:56
Modified 14 марта, 11:59
Updated 14 марта, 11:59
Это покрытие демонстрирует высокую абсорбционную способность, эффективные ранозаживляющие и антибактериальные свойства.
Ключевым компонентом является гидрогель, созданный из уникальной матрицы нановолокон, выращенных в лабораторных условиях из штамма Medusomyces gisevii.
Чайный гриб, известный также как «японский» или «маньчжурский», представляет собой симбиотическую культуру дрожжеподобных грибов и уксуснокислых бактерий, отличающуюся высокой адаптивностью и способностью к саморегуляции кислотности среды.
Полученная бактериальная целлюлоза образует пористую структуру, эффективно впитывающую экссудат, но препятствующую проникновению патогенных микроорганизмов, при этом обеспечивая газообмен.
Междисциплинарная работа, проведённая объединённой командой кафедры фармацевтической технологии, БУНКИРа института фармации, химии и биологии и кафедры фармакологии и клинической фармакологии медицинского института НИУ «БелГУ» под руководством кандидата фармацевтических наук, доцента Натальи Автиной, открывает новые перспективы в лечении различных типов ран.
— Мы выбрали чайный гриб в качестве источника для производства бактериальной целлюлозы, так как он обеспечивает не только высокий выход конечного продукта, но и позволяет создать материал с рядом благоприятных свойств: биосовместимостью, прочностью и термостойкостью (что особенно важно для последующей стерилизации). Эти характеристики имеют особое значение при разработке лекарственных форм, предназначенных для применения на раневых поверхностях, — подчеркнула Наталья Валерьевна.
Кроме того, в проект входит разработка уникального состава специализированной жидкой питательной среды, необходимой для роста целлюлозной матрицы. В качестве активных компонентов, вводимых в матрицу-носитель, исследователи использовали декспантенол и коллаген, способствующие заживлению ран, а также метронидазол, обладающий антибактериальным эффектом.
В ходе исследования на лабораторных крысах с искусственно созданными ранами была изучена эффективность биокомпозита в заживлении ран. Эксперимент in vivo показал, что применение биокомпозита в качестве раневого покрытия ускоряет процесс заживления и позволяет полностью восстановить поверхность кожи уже через две недели. Одним из ключевых преимуществ разработанного покрытия является его легкое отделение от раны, что является важным фактором в лечении ран.
Отличительной особенностью предложенного раневого покрытия является отсутствие антибиотиков пенициллина и стрептомицина, к которым микроорганизмы быстро развивают устойчивость. Это делает его более перспективным и безопасным вариантом для использования в медицинской практике.
По словам Натальи Автиной, дальнейшие исследования будут сосредоточены на изучении потенциальных возможностей использования бактериальной целлюлозы в разработке других лекарственных форм, что может открыть новые перспективы в области медицины и фармакологии.