Белгородские учёные разработали новый метод заживления ран на основе чайного гриба

— Мы выбрали чайный гриб в качестве источника для производства бактериальной целлюлозы, так как он обеспечивает не только высокий выход конечного продукта, но и позволяет создать материал с рядом благоприятных свойств: биосовместимостью, прочностью и термостойкостью (что особенно важно для последующей стерилизации). Эти характеристики имеют особое значение при разработке лекарственных форм, предназначенных для применения на раневых поверхностях, — подчеркнула Наталья Валерьевна.