Белгородские экс-чиновники брали взятки, а «барсовцам» выплачивали низкую зарплату?

Posted 14 марта, 15:30
Published 14 марта, 15:30
Modified 14 марта, 15:30
Updated 14 марта, 15:30
Бывшие работники Фонда реформирования ЖКХ Андрей Внуков и Юлия Овчарова и экс-сотрудники ЦЭБа Даниил Медведев и Кирилл Попов обвиняются в получении взяток и коммерческом подкупе.
По версии следствия, они с конца осени 2019 года до середины лета 2022-го действовали сообща и получили от руководителя компании незаконное денежное и не только вознаграждение на общую сумму 35 млн рублей. Денежные средства передавали посредники, чтобы все услуги оказались автоматически выполнены.
Возбуждено уголовное дело. Имущество фигурантов на сумму свыше 37 млн рублей арестовали. Материалы дела направили в суд.
Татьяна Круглякова, ранее возглавлявшая Чернянский район, стала главой Белгородского района. Её кандидатуру поддержали единогласно.
Круглякова с января текущего года работала на этой должности в качестве врио. Около пяти лет она руководила Чернянским районом, а ещё раньше курировала экономразвитие.
Ранее Белгородским районом руководила Анна Куташова, которая, как сообщалось, может занять более высокий пост в региональном правительстве. Однако о её назначении так никто и не сообщал.
Член отряда «Барс-Белгород» пожаловался на заниженные зарплаты, заявив, что вместо 35 тысяч рублей бойцы получают 10-20 тысяч рублей.
Губернатор Вячеслав Гладков объяснил, что повторяющихся проблем с выплатами нет: все деньги выплачивают в одно и то же время, а заниженные суммы могут быть связаны с переплатами в прошлые месяцы. Кроме того, у некоторых из зарплат удерживают алименты и штрафы.