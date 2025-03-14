Белгородские экс-чиновники брали взятки, а «барсовцам» выплачивали низкую зарплату?

Губернатор Вячеслав Гладков объяснил, что повторяющихся проблем с выплатами нет: все деньги выплачивают в одно и то же время, а заниженные суммы могут быть связаны с переплатами в прошлые месяцы. Кроме того, у некоторых из зарплат удерживают алименты и штрафы.