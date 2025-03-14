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Posted 14 марта, 07:08

Published 14 марта, 07:08

Modified 14 марта, 07:10

Updated 14 марта, 07:10

Пациентка пожаловалась не нехватку бинтов

Белгородке после жалобы на нехватку бинтов провели экскурсию на складе больницы

14 марта 2025, 07:08
Фото: 1MI. Пациентка пожаловалась не нехватку бинтов
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Новости Белгорода
Позже пациентка написала в комментариях извинения перед персоналом больницы.

Жительница региона, которая в данный момент проходит лечение в городской больнице Белгорода № 2, отметила, что в учреждении не хватает бинтов. По её словам, медсестра попросила её принести бинт для осуществления перевязки.

«До каких пор в больницах не будет перевязочных средств? До чего вы довели больницы?» — задала вопрос белгородка.

На её обращение отреагировал губернатор Вячеслав Гладков в ходе вечернего прямого эфира. Он объяснил, что 800 упаковок бинтов лежат на складе, куда её сопроводит главврач для подтверждения слов. А недостоверную информацию женщине предоставила студентка-практикантка.

«Такой ситуации нет. В полном объёме всё закупаем. Дал поручение, чтобы завтра Вас лично Ольга Мевша [главврач больницы — прим. ред.] провела и показала, что бинты в надлежащем объёме в нашей больнице есть», — ответил на жалобу глава региона.

После жалобы белгородку и правда провели на склад, чтобы показать запас бинтов, но ждать утра не стали. Поэтому в Сети девушка написала извинения перед врачами и медсестрой, которую, как она объяснила, неправильно поняла, в тот же вечер.

«Склад забит, все медикаменты есть, целая комната перчаток и бинтов. Всё очень аккуратно разложено по полочкам и ящикам. Всё очень чисто и стерильно. Мой утренний пост про нехватку бинтов вызвал резонанс. На самом деле, медсестра хотела как лучше, но я её не поняла», — написала жительница.

При этом некоторые медицинские расходники действительно должны закупать сами пациенты. Какие и почему, объяснил региональный министр здравоохранения Андрей Иконников.

«Скоро перчатки носить будем»: белгородцев просят покупать расходники в больницу
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#Александра Склярова#Белгородская область#Больница#Дефицит#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Бинты
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