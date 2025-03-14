Белгород и Донецк свяжут дорогой

Posted 14 марта, 08:18
Published 14 марта, 08:18
Modified 14 марта, 10:46
Updated 14 марта, 10:46
В Донецке стартует капитальный ремонт дороги — западного обхода города. Трасса ранее серьёзно пострадала в результате обстрелов, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Дорожники обновят более 30 километров федеральной трассы Р-150, 11 километров дороги к Горловке и участок Ясиноватского шоссе длиной 6 километров, передаёт «РИА Новости».
По словам Хуснуллина, после ремонта магистраль снизит нагрузку на дороги города и соединит Донецк с Белгородом, Луганском и Мариуполем. Это укрепит транспортную интеграцию региона.
Ранее Белгород сравнивали с Донецком из-за обстрелов и разрушений. Блогер и военный корреспондент Марьяна Наумова отметила, что укрытия в первом разработаны лучше, чем во втором.