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Posted 14 марта, 08:18

Published 14 марта, 08:18

Modified 14 марта, 10:46

Updated 14 марта, 10:46

Автомагистраль соединит несколько городов

Белгород и Донецк свяжут дорогой

14 марта 2025, 08:18
Фото: 1MI. Автомагистраль соединит несколько городов
Сюжет
Строительство
Дорога также свяжет Луганск и Мариуполь.

В Донецке стартует капитальный ремонт дороги — западного обхода города. Трасса ранее серьёзно пострадала в результате обстрелов, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Дорожники обновят более 30 километров федеральной трассы Р-150, 11 километров дороги к Горловке и участок Ясиноватского шоссе длиной 6 километров, передаёт «РИА Новости».

По словам Хуснуллина, после ремонта магистраль снизит нагрузку на дороги города и соединит Донецк с Белгородом, Луганском и Мариуполем. Это укрепит транспортную интеграцию региона.

Ранее Белгород сравнивали с Донецком из-за обстрелов и разрушений. Блогер и военный корреспондент Марьяна Наумова отметила, что укрытия в первом разработаны лучше, чем во втором.

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#Анна Селищева#Город#Дорога#Строительство#Донецк#Новости Белгорода#Белгород
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