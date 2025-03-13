Posted 13 марта, 13:16
Published 13 марта, 13:16
Modified 13 марта, 13:16
Updated 13 марта, 13:16
За минувший год из-за атак ВСУ в Белгородской области погибли 12 детей. Ещё 88 получили различные ранения, сообщила статистику официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
За 2024 год в ДНР погибли 11 детей и 127 — пострадали, в Курской области — четверо и 24 ребёнка соответственно. Всего с 2014 года пострадавших детей насчитывается около 1,7 тысячи.
Отмечается, что за минувший год дети становились жертвами ВСУ не только из-за обстрелов, но и из-за взрывоопасных предметов, которые маскировали под детские игрушки.
Напомним, что всего за прошлый год из-за ВСУ погиб 51 ребёнок, ещё 350 получили ранения. Эту статистику ранее сообщал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.