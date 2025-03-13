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Posted 13 марта, 13:16

Published 13 марта, 13:16

Modified 13 марта, 13:16

Updated 13 марта, 13:16

Дети погибли в результате обстрелов и атак БПЛА

Взрывчатку маскировали под игрушки: сколько юных белгородцев погибли из-за ВСУ?

13 марта 2025, 13:16
Фото: 1MI. Дети погибли в результате обстрелов и атак БПЛА

Захарова озвучила статистику по погибшим и пострадавшим белгородским детям

Сюжет
Обстрел
Статистику на брифинге озвучила Мария Захарова, которая не смогла сдержать слёз.

За минувший год из-за атак ВСУ в Белгородской области погибли 12 детей. Ещё 88 получили различные ранения, сообщила статистику официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

За 2024 год в ДНР погибли 11 детей и 127 — пострадали, в Курской области — четверо и 24 ребёнка соответственно. Всего с 2014 года пострадавших детей насчитывается около 1,7 тысячи.

Отмечается, что за минувший год дети становились жертвами ВСУ не только из-за обстрелов, но и из-за взрывоопасных предметов, которые маскировали под детские игрушки.

Напомним, что всего за прошлый год из-за ВСУ погиб 51 ребёнок, ещё 350 получили ранения. Эту статистику ранее сообщал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Сколько детей в Белгородской области погибли и пострадали от обстрелов в 2024 году?
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