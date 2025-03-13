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Posted 13 марта, 10:11

Published 13 марта, 10:11

Modified 13 марта, 10:11

Updated 13 марта, 10:11

В списке больше 200 школ

Выпускников каких белгородских школ коснётся упрощённая аттестация?

13 марта 2025, 10:11
Фото: 1MI. В списке больше 200 школ

Минпросвещения утвердило список белгородских школ с особенностями проведения ГИА

Сюжет
Школы
В список вошли 284 школы региона.

Опубликован приказ Министерства просвещения РФ со списком школ, на которые распространяются особенности проведения государственной итоговой аттестации в учебном 2024/2025 году. В список попали школы приграничных российских регионов, включая Белгородскую область.

Особый порядок будет действовать в школах Белгорода, Белгородского, Краснояружского, Ровеньского, Волоконовского, Вейделевского, Борисовского и Корочанского районов, а также Валуйского, Шебекинского, Новооскольского, Яковлевского и Грайворонского округов.

Всего изменения коснутся 284 белгородских школ. Ознакомиться со списком можно здесь.

Такие же особые условия будут действовать для школьников Брянской и Курской областей.

Добавим, что ранее региональный министр образования объяснял, почему ОГЭ решили отменить не во всех белгородских школах. Кроме этого, несмотря на упрощённую аттестацию, очникам придётся писать ВПР.

О том, как в этом году выпускники будут сдавать экзамены, ответил губернатор Вячеслав Гладков.

Выпускникам в Белгороде решили упростить итоговую аттестацию. А в Старом Осколе?
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#Александра Склярова#Белгородская область#Школы#Экзамены#Приказ#Белгород#Гиа#Минпросвещения РФ
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