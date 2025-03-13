Выпускников каких белгородских школ коснётся упрощённая аттестация?

Posted 13 марта, 10:11
Published 13 марта, 10:11
Modified 13 марта, 10:11
Updated 13 марта, 10:11
Опубликован приказ Министерства просвещения РФ со списком школ, на которые распространяются особенности проведения государственной итоговой аттестации в учебном 2024/2025 году. В список попали школы приграничных российских регионов, включая Белгородскую область.
Особый порядок будет действовать в школах Белгорода, Белгородского, Краснояружского, Ровеньского, Волоконовского, Вейделевского, Борисовского и Корочанского районов, а также Валуйского, Шебекинского, Новооскольского, Яковлевского и Грайворонского округов.
Всего изменения коснутся 284 белгородских школ. Ознакомиться со списком можно здесь.
Такие же особые условия будут действовать для школьников Брянской и Курской областей.
Добавим, что ранее региональный министр образования объяснял, почему ОГЭ решили отменить не во всех белгородских школах. Кроме этого, несмотря на упрощённую аттестацию, очникам придётся писать ВПР.
О том, как в этом году выпускники будут сдавать экзамены, ответил губернатор Вячеслав Гладков.