Второй фигурант дела о взятке в 10 млн рублей для Белоблводоканала отделался штрафом

Как сообщили в региональном следкоме, в феврале 2023 года гендиректор и исполнительный директор коммерческой организации, которая выполняла работы для Белоблводоканала, передали через третье лицо взятку в размере 10 млн рублей первому замдиректора и гендиректору предприятия.