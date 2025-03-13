Второй фигурант дела о взятке в 10 млн рублей для Белоблводоканала отделался штрафом

Posted 13 марта, 10:38
Published 13 марта, 10:38
Modified 13 марта, 10:38
Updated 13 марта, 10:38
Как сообщили в региональном следкоме, в феврале 2023 года гендиректор и исполнительный директор коммерческой организации, которая выполняла работы для Белоблводоканала, передали через третье лицо взятку в размере 10 млн рублей первому замдиректора и гендиректору предприятия.
Незаконное денежное вознаграждение должно было помочь в принятии работ на коммунальных объектах в ускоренном режиме.
В отношении гендиректора коммерческой организации возбудили уголовное дело за передачу взятки группой лиц в особо крупном размере через посредника (ч. 5 ст. 291 УК РФ).
Гендиректора компании-подрядчика признали виновным. Его приговорили к штрафу в 3,7 млн рублей. Приговор в силу пока не вступил.
Добавим, что ранее осудили исполнительного директора компании. Её приговорили к штрафу в 2,2 млн рублей, приговор в законную силу тоже ещё не вступил.
Тогда водоканал возглавлял Александр Николев, которого задержали в конце прошлого года за подозрение в получении взяток в размере 19 млн рублей.