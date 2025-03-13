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Posted 13 марта, 10:38

Published 13 марта, 10:38

Modified 13 марта, 10:38

Updated 13 марта, 10:38

Взятка

Второй фигурант дела о взятке в 10 млн рублей для Белоблводоканала отделался штрафом

13 марта 2025, 10:38
Фото: 1MI. Взятка
Сюжет
Следком
Приговор вынесли генеральному директору компании, выступавшей подрядчиком у водоканала.

Как сообщили в региональном следкоме, в феврале 2023 года гендиректор и исполнительный директор коммерческой организации, которая выполняла работы для Белоблводоканала, передали через третье лицо взятку в размере 10 млн рублей первому замдиректора и гендиректору предприятия.

Незаконное денежное вознаграждение должно было помочь в принятии работ на коммунальных объектах в ускоренном режиме.

В отношении гендиректора коммерческой организации возбудили уголовное дело за передачу взятки группой лиц в особо крупном размере через посредника (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Гендиректора компании-подрядчика признали виновным. Его приговорили к штрафу в 3,7 млн рублей. Приговор в силу пока не вступил.

Добавим, что ранее осудили исполнительного директора компании. Её приговорили к штрафу в 2,2 млн рублей, приговор в законную силу тоже ещё не вступил.

Тогда водоканал возглавлял Александр Николев, которого задержали в конце прошлого года за подозрение в получении взяток в размере 19 млн рублей.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Белгород#Белоблводоканал#Гендиректор#Следком#Региональный следком
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