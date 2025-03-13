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Posted 13 марта, 09:31

Published 13 марта, 09:31

Modified 13 марта, 09:33

Updated 13 марта, 09:33

Курскую Суджу освободили

ВС РФ освободили Суджу от украинских военных

13 марта 2025, 09:31
Фото: 1MI. Курскую Суджу освободили
Сюжет
СВО
Российские бойцы освободили ещё три курских населённых пункта, сообщили в Минобороны РФ.

Подразделения российской группы «Север» продвинулись дальше и смогли освободить от украинских военных сразу три населённых пункта Курской области. В настоящее время противников вытеснили из Суджи, Мелового и Подола.

Добавим, что для ВСУ занятие Суджи было очень выгодно — именно через этот населённый пункт они снабжали свою армию техникой и оружием из Киева. Однако теперь ВСУ там нет, а на центральной площади уже развевается российский флаг.

Напомним, что об успехах в Курской области президенту страны докладывали ещё в середине февраля. Также сообщалось об улучшении тактического положения ВС РФ под Харьковом.

Вчера же, 11 числа, освободить от ВСУ удалось 12 курских поселений — это свыше 100 «квадратов» территории.

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#Александра Склярова#Украина#Россия#Суджа#СВО#ВС РФ
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