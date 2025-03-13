Posted 13 марта, 09:31
Published 13 марта, 09:31
Modified 13 марта, 09:33
Updated 13 марта, 09:33
Подразделения российской группы «Север» продвинулись дальше и смогли освободить от украинских военных сразу три населённых пункта Курской области. В настоящее время противников вытеснили из Суджи, Мелового и Подола.
Добавим, что для ВСУ занятие Суджи было очень выгодно — именно через этот населённый пункт они снабжали свою армию техникой и оружием из Киева. Однако теперь ВСУ там нет, а на центральной площади уже развевается российский флаг.
Напомним, что об успехах в Курской области президенту страны докладывали ещё в середине февраля. Также сообщалось об улучшении тактического положения ВС РФ под Харьковом.
Вчера же, 11 числа, освободить от ВСУ удалось 12 курских поселений — это свыше 100 «квадратов» территории.