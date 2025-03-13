Врач озвучила страшные цифры по статистике ожирения детей

Posted 13 марта, 16:19
Published 13 марта, 16:19
Modified 13 марта, 16:19
Updated 13 марта, 16:19
В России каждый четвёртый ребёнок страдает от ожирения. Об этом заявила орловский детский эндокринолог научно — клинического многопрофильного центра медицинской помощи матерям и детям им. З. И. Круглой Людмила Крошина, пишет «Орёлtimes».
За последние 50 лет количество детей с лишним весом увеличилось в 10 раз. Среди школьников в возрасте от семи до 11 лет ожирение встречается у каждого третьего.
«Ожирение — это когда вес превышает норму более чем на 10% в зависимости от возраста, роста и пола», — пояснила Крошина в интервью ГТРК «Орёл».
Главная причина — несоответствие между потребляемыми и потраченными калориями. Даже сахарозаменители способствуют набору веса. Дополнительно влияют стресс, нерегулярный сон и низкая физическая активность.
Ожирение трудно лечится и может вызвать диабет II типа, гипертензию. У подростков оно замедляет половое созревание. Также лишний вес мешает рождаемости.
За последние пять лет в Белгородской области наблюдается рост числа людей с лишним весом на 4,7%, что составляет 846 890 человек.