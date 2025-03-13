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Posted 13 марта, 16:19

Published 13 марта, 16:19

Modified 13 марта, 16:19

Updated 13 марта, 16:19

Увлечение фастфудом — одна из причин ожирения

Врач озвучила страшные цифры по статистике ожирения детей

13 марта 2025, 16:19
Фото: Изображение Midjourney. Увлечение фастфудом — одна из причин ожирения

Орловский врач: каждый четвёртый ребёнок в России страдает от ожирения

Сюжет
Медицина
Эндокринолог из Орла предупредила, что за последние 50 лет число детей с лишним весом увеличилось в 10 раз.

В России каждый четвёртый ребёнок страдает от ожирения. Об этом заявила орловский детский эндокринолог научно — клинического многопрофильного центра медицинской помощи матерям и детям им. З. И. Круглой Людмила Крошина, пишет «Орёлtimes».

За последние 50 лет количество детей с лишним весом увеличилось в 10 раз. Среди школьников в возрасте от семи до 11 лет ожирение встречается у каждого третьего.

«Ожирение — это когда вес превышает норму более чем на 10% в зависимости от возраста, роста и пола», — пояснила Крошина в интервью ГТРК «Орёл».

Главная причина — несоответствие между потребляемыми и потраченными калориями. Даже сахарозаменители способствуют набору веса. Дополнительно влияют стресс, нерегулярный сон и низкая физическая активность.

Ожирение трудно лечится и может вызвать диабет II типа, гипертензию. У подростков оно замедляет половое созревание. Также лишний вес мешает рождаемости.

За последние пять лет в Белгородской области наблюдается рост числа людей с лишним весом на 4,7%, что составляет 846 890 человек.

Эксперты: Человечество может столкнуться с эпидемией ожирения
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#Анна Селищева#Медицина#Здравоохранение#Дети#Болезнь#Россия#Ожирение#Эндокринолог
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