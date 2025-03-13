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Posted 13 марта, 06:43

Published 13 марта, 06:43

Modified 13 марта, 06:45

Updated 13 марта, 06:45

Отсутствие препарата критично для нуждающихся

«Вообще нет в наличии»: из белгородских аптек пропал важный препарат?

13 марта 2025, 06:43
Фото: 1MI. Отсутствие препарата критично для нуждающихся

«Известия»: в аптеках Белгородской области нет препарата от бесплодия

Сюжет
Медицина
Речь идёт о препарате «Оргалутран». У него нет аналогов.

В аптеках ряда регионов зафиксирован дефицит препарата «Оргалутран», который применяют при лечении бесплодия. По словам врачей, заменить его нечем, а нехватка ставит под угрозу эффективность лечения.

По данным «Известий» на 12 марта, препарат доступен в 251 аптеке Москвы и Подмосковья, в Санкт-Петербурге — только в шести. В Белгородской, Владимирской, Калининградской областях лекарство полностью отсутствует.

Ранее белгородские учёные исследовали генетические причины эндометриоза — заболевания, приводящего к бесплодию. По их данным, в 47% случаев недуг связан с наследственными факторами.

В Белгородской области растёт число жалоб на сферу здравоохранения. Чаще всего белгородцы недовольны заменой импортных льготных лекарств на российские аналоги, нехваткой препаратов в некоторых муниципалитетах и длительным ожиданием записи к узким специалистам.

Уходят? Есть ли проблемы с импортными лекарствами и оборудованием на Белгородчине
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#Анна Селищева#Белгородская область#Медицина#Лекарства#Дефицит#Бесплодие#Белгород#Аптеки
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