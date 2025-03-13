«Вообще нет в наличии»: из белгородских аптек пропал важный препарат?

Posted 13 марта, 06:43
Published 13 марта, 06:43
Modified 13 марта, 06:45
Updated 13 марта, 06:45
В аптеках ряда регионов зафиксирован дефицит препарата «Оргалутран», который применяют при лечении бесплодия. По словам врачей, заменить его нечем, а нехватка ставит под угрозу эффективность лечения.
По данным «Известий» на 12 марта, препарат доступен в 251 аптеке Москвы и Подмосковья, в Санкт-Петербурге — только в шести. В Белгородской, Владимирской, Калининградской областях лекарство полностью отсутствует.
Ранее белгородские учёные исследовали генетические причины эндометриоза — заболевания, приводящего к бесплодию. По их данным, в 47% случаев недуг связан с наследственными факторами.
В Белгородской области растёт число жалоб на сферу здравоохранения. Чаще всего белгородцы недовольны заменой импортных льготных лекарств на российские аналоги, нехваткой препаратов в некоторых муниципалитетах и длительным ожиданием записи к узким специалистам.