В этом году в ещё одном белгородском селе заработает кабинет стоматолога

Вячеслав Гладков ответил ему, что в этом году, как сказал главврач Валуйской центральной районной больницы, для зубного кабинета закупят и установят стоматологический комплекс. Также после СВО мобильный стоматологический комплекс, обслуживающий военных, начнёт работу в мирное время, сопровождая поезда здоровья по Белгородской области, пообещал глава региона.