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Posted 13 марта, 17:48

Published 13 марта, 17:48

Modified 13 марта, 17:50

Updated 13 марта, 17:50

Стоматологический кабинет

В этом году в ещё одном белгородском селе заработает кабинет стоматолога

13 марта 2025, 17:48
Фото: 1MI. Стоматологический кабинет

Гладков пообещал, что в 2025 году в Рождествено появится кабинет стоматолога

Сюжет
Новости Белгорода
Блогер Сан Саныч поднял вопрос о стоматологическом кабинете в Рождественно. Губернатор заявил, что тот появится, а после СВО запустят и мобильный комплекс.

Уже особенно известный белгородцам блогер Сан Саныч, как заявил губернатор, «уважаемый, активный и приличный» человек, задал вопрос об открытии стоматологического кабинета в селе Рождествено Валуйского округа.

Вячеслав Гладков ответил ему, что в этом году, как сказал главврач Валуйской центральной районной больницы, для зубного кабинета закупят и установят стоматологический комплекс. Также после СВО мобильный стоматологический комплекс, обслуживающий военных, начнёт работу в мирное время, сопровождая поезда здоровья по Белгородской области, пообещал глава региона.

Ранее и сами стоматологи обратились с вопросами, но уже к главному врачу Белгородской ЦРБ. Они заявили, что их вынудили написать заявление о переводе на полставки, чтобы, как им заявили, «сохранить коллектив».

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#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Стоматология#Новости Белгорода#Белгород#Поезда здоровья
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