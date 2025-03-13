В этом году в ещё одном белгородском селе заработает кабинет стоматолога

Posted 13 марта, 17:48
Published 13 марта, 17:48
Modified 13 марта, 17:50
Updated 13 марта, 17:50
Уже особенно известный белгородцам блогер Сан Саныч, как заявил губернатор, «уважаемый, активный и приличный» человек, задал вопрос об открытии стоматологического кабинета в селе Рождествено Валуйского округа.
Вячеслав Гладков ответил ему, что в этом году, как сказал главврач Валуйской центральной районной больницы, для зубного кабинета закупят и установят стоматологический комплекс. Также после СВО мобильный стоматологический комплекс, обслуживающий военных, начнёт работу в мирное время, сопровождая поезда здоровья по Белгородской области, пообещал глава региона.
Ранее и сами стоматологи обратились с вопросами, но уже к главному врачу Белгородской ЦРБ. Они заявили, что их вынудили написать заявление о переводе на полставки, чтобы, как им заявили, «сохранить коллектив».