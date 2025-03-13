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Posted 13 марта, 18:22

Published 13 марта, 18:22

Modified 13 марта, 18:24

Updated 13 марта, 18:24

Последствия атаки ВСУ

В Белгородском приграничье дроны повредили грузовик, авто и спецтехнику

13 марта 2025, 18:22
Фото: Соцсети Вячеслав Гладкова. Последствия атаки ВСУ

Беспилотники ВСУ снова атаковали Белгородскую область, есть последствия

Сюжет
СВО
В результате атак дронов в нескольких сёлах пострадали частные дома, их окна и кровли, спецтехника, авто и грузовик.

В хуторе Гаевка, Волоконовского района, удар дрона повредил спецтехнику. В расположенном в том же районе селе Коновалово дрон повредил крышу ИЖС.

Село Казначеевка в Валуйском округе — FPV-дрон повредил грузовик. Другой беспилотник ударил по частному дому, выбив окна, повредив постройки, а также автомобиль.

Графовка Краснояружского района — два дрона взорвались, повредив остекление в одном доме и забор в другом.

Также сегодня днём при очередном обстреле ВСУ пострадали три мирных жителя — женщина и двое мужчин.

Три человека ранены в Белгородской области после атак дронов
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