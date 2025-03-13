В Белгородском приграничье дроны повредили грузовик, авто и спецтехнику

Posted 13 марта, 18:22
Published 13 марта, 18:22
Modified 13 марта, 18:24
Updated 13 марта, 18:24
В хуторе Гаевка, Волоконовского района, удар дрона повредил спецтехнику. В расположенном в том же районе селе Коновалово дрон повредил крышу ИЖС.
Село Казначеевка в Валуйском округе — FPV-дрон повредил грузовик. Другой беспилотник ударил по частному дому, выбив окна, повредив постройки, а также автомобиль.
Графовка Краснояружского района — два дрона взорвались, повредив остекление в одном доме и забор в другом.
Также сегодня днём при очередном обстреле ВСУ пострадали три мирных жителя — женщина и двое мужчин.