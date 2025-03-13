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Posted 13 марта, 06:58

Published 13 марта, 06:58

Modified 13 марта, 07:00

Updated 13 марта, 07:00

Могила пса

В белгородском парке появилась могила погибшего при обстреле «любимца жителей»

13 марта 2025, 06:58
Фото: «Шёпот Шебекино». Могила пса

В Шебекино Белгородской области почтили память погибшей при обстреле собаки

Сюжет
Обстрел
В приграничье Белгородской области похоронили пса, погибшего от атаки ВСУ в феврале.

В одном из парков Шебекино появилась могила пса, погибшего во время кассетного обстрела города 12 февраля.

Собаку звали Джек. На могиле установили табличку с его именем и фотографией, сообщает Telegram-канал «Шёпот Шебекино».

Ранее пёс Кубик спас охранника в Шебекино от летящего снаряда, но сам потерял переднюю лапу. Почти два года он живёт в приюте «Добрый дом» и по-прежнему ждёт новых хозяев.

Кубик отказался от протеза и научился бегать на трёх лапах. Несмотря на перенесённые травмы, он остаётся дружелюбным и приветливо встречает гостей приюта. Однако за всё это время никто не захотел взять его в семью.

Могила пса
Могила пса
Могила пса. Фото: «Шёпот Шебекино»
Пса Кубика, спасшего белгородца от снаряда ценой лапы, никто не забрал из приюта
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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Шебекино#Могила#Собака#Белгород#Обстрел#Приграничье
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