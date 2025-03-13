В белгородском парке появилась могила погибшего при обстреле «любимца жителей»

Posted 13 марта, 06:58
Published 13 марта, 06:58
Modified 13 марта, 07:00
Updated 13 марта, 07:00
В одном из парков Шебекино появилась могила пса, погибшего во время кассетного обстрела города 12 февраля.
Собаку звали Джек. На могиле установили табличку с его именем и фотографией, сообщает Telegram-канал «Шёпот Шебекино».
Ранее пёс Кубик спас охранника в Шебекино от летящего снаряда, но сам потерял переднюю лапу. Почти два года он живёт в приюте «Добрый дом» и по-прежнему ждёт новых хозяев.
Кубик отказался от протеза и научился бегать на трёх лапах. Несмотря на перенесённые травмы, он остаётся дружелюбным и приветливо встречает гостей приюта. Однако за всё это время никто не захотел взять его в семью.