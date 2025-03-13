В «Барс» ушёл белгородский чиновник, официально пробывший в должности меньше месяца

Posted 13 марта, 13:40
Published 13 марта, 13:40
Modified 13 марта, 13:42
Updated 13 марта, 13:42
Глава администрации Новооскольского округа Андрей Миськов вступил в добровольческий отряд «Барс-Белгород». Об этом он сообщил на своих страницах в соцсетях.
В связи с этим на внеочередном заседании Совета депутатов было решено приостановить действие его трудового договора. Миськов поблагодарил депутатов за поддержку своего решения.
Временно исполняющим обязанности главы администрации назначена первый заместитель по социальной политике Алла Евсеева.
Напомним, что Миськова официально утвердили на должность главы Новооскольского округа в конце февраля 2025 года.
Ранее министр здравоохранения области Андрей Иконников вернулся из «Барса».