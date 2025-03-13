Украина, Москва, Воронеж: кто пополнил население Белгородчины в начале 2024 года

Posted 13 марта, 11:23
Published 13 марта, 11:23
Modified 13 марта, 11:43
Updated 13 марта, 11:43
В январе 2024 года Белгородская область приняла 2803 новых жителя. Согласно данным Росстата, основной вклад в миграционный приток внесли две категории граждан: внутренние переселенцы и мигранты из стран СНГ.
Внутри региона 1285 человек сменили место жительства, переехав из одного населённого пункта в другой. Это свидетельствует о внутренней мобильности населения и может быть связано с поиском работы, улучшением жилищных условий или другими личными обстоятельствами.
Иностранный приток населения составил 1518 человек. Значительная часть мигрантов прибыла из стран СНГ — 553 человека. Наибольшее число прибывших из-за рубежа приходится на граждан, переехавших в Белгородскую область из стран, не входящих в СНГ — 670 человек.
Среди стран СНГ лидирует Украина: в январе в Белгородскую область прибыло 348 украинцев. Также в регион переехали 49 жителей Казахстана и 48 — из Туркменистана.
Внутрироссийская миграция в Белгородскую область представлена, в основном, жителями соседних регионов и столичных городов. Так, из Воронежской области переехали 68 человек, из Москвы — 100, а из Московской области — 77.
Ранее журналисты Бел.Ру изучили, куда уезжали белгородцы в начале прошлого года. Подробности — по ссылке.