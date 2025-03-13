Три человека ранены в Белгородской области после атак дронов

Posted 13 марта, 14:13
Published 13 марта, 14:13
Modified 13 марта, 14:15
Updated 13 марта, 14:15
Двое мужчин пострадали после атаки FPV-дрона в Октябрьском в Белгородском районе. Оба получили минно-взрывные травмы. Также у первого диагностировали контузию, а у второго — осколочные ранения.
Женщина пострадала при взрыве дрона в Дальнем в Валуйском округе. У неё осколочные ранения.
Что касается разрушений, то в Октябрьском их выявили в гараже, также повреждены четыре машины. В Дальнем пострадал частный дом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Также под удар дронов попали Шебекино и волоконовское село Борисовка. В первом случае БПЛА ударили по одному из предприятий — повреждено производственное здание, во втором беспилотник атаковал частный дом — пробита кровля.