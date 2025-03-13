bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 марта, 14:13

Published 13 марта, 14:13

Modified 13 марта, 14:15

Updated 13 марта, 14:15

Последствия атаки ВСУ в Белгородской области

Три человека ранены в Белгородской области после атак дронов

13 марта 2025, 14:13
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети. Последствия атаки ВСУ в Белгородской области
Сюжет
СВО
Пострадали двое мужчин и женщина. Происшествия случились в Белгородском районе и Валуйском округе. Под удар попали и другие территории.

Двое мужчин пострадали после атаки FPV-дрона в Октябрьском в Белгородском районе. Оба получили минно-взрывные травмы. Также у первого диагностировали контузию, а у второго — осколочные ранения.

Женщина пострадала при взрыве дрона в Дальнем в Валуйском округе. У неё осколочные ранения.

Что касается разрушений, то в Октябрьском их выявили в гараже, также повреждены четыре машины. В Дальнем пострадал частный дом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Также под удар дронов попали Шебекино и волоконовское село Борисовка. В первом случае БПЛА ударили по одному из предприятий — повреждено производственное здание, во втором беспилотник атаковал частный дом — пробита кровля.

Последствия атаки ВСУ в Белгородской области
Последствия атаки ВСУ в Белгородской области
Последствия атаки ВСУ в Белгородской области
Последствия атаки ВСУ в Белгородской области
Последствия атаки ВСУ в Белгородской области . Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Взрывчатку маскировали под игрушки: сколько юных белгородцев погибли из-за ВСУ?
Узнать подробнее
Читайте также:
Второй человек ранен в приграничном районе Белгородской области за вечерЧисло раненых растёт: ещё один мирный житель пострадал в Белгородской областиПоявились подробности атаки на Белгородскую область, при которой пострадали двое
#Пострадавшие#БПЛА#Белгород#СВО#Валуйский горокруг#Атака ВСУ#Белгородский район#Волоконовский район#Приграничье#Разрушения#Шебекино#Происшествия#Белгородская область
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика