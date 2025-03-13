Скорая помощь с белгородцем с подозрением на инсульт 40 минут буксовала в грязи?

Добавим, что этот случай не единственный. Скорая помощь под Белгородом уже не раз застревала в грязи, а в декабре 2023 года — даже в снегу. Тогда в Северном пациентку со сломанной ногой пришлось везти на ватрушке, поскольку вытаскивать карету из снега пришлось на протяжении трёх часов.