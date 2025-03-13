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Posted 13 марта, 07:25

Published 13 марта, 07:25

Modified 13 марта, 07:27

Updated 13 марта, 07:27

Застрявшая в грязи карета скорой помощи

Скорая помощь с белгородцем с подозрением на инсульт 40 минут буксовала в грязи?

13 марта 2025, 07:25
Фото: «ОК! Старый Оскол». Застрявшая в грязи карета скорой помощи

Под Белгородом скорую помощь пришлось вытаскивать из грязи с помощью спасателей

Сюжет
Скорая помощь
Инцидент случился в ночь на 8 марта.

Очередная карета скорой помощи застряла в грязи из-за плохой дороги. В машине тем временем находился пациент, у которого было подозрение на инсульт. Всё произошло в ночь на 8 марта на улице Народной в селе Новокладовое Старооскольского округа из-за «грязевой» дороги.

Как сообщили в местном Telegram-канале, пациента везли в медучреждение с подозрением на инсульт, но карета застряла в грязи на выезде из села. Чтобы вытащить транспорт, местным жителям пришлось вызывать спасателей и пробовать помогать своими силами.

Застрявшая в грязи карета скорой помощи
Застрявшая в грязи карета скорой помощи
Застрявшая в грязи карета скорой помощи. Фото: «ОК! Старый Оскол»

Добавим, что этот случай не единственный. Скорая помощь под Белгородом уже не раз застревала в грязи, а в декабре 2023 года — даже в снегу. Тогда в Северном пациентку со сломанной ногой пришлось везти на ватрушке, поскольку вытаскивать карету из снега пришлось на протяжении трёх часов.

Белгородку со сломанной ногой на ватрушке везли из больницы из-за отсутствия дороги
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Скорая помощь#Новости Старого Оскола#Инсульт#Грязь#Белгород
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