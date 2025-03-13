Скорая помощь с белгородцем с подозрением на инсульт 40 минут буксовала в грязи?

Posted 13 марта, 07:25
Published 13 марта, 07:25
Modified 13 марта, 07:27
Updated 13 марта, 07:27
Очередная карета скорой помощи застряла в грязи из-за плохой дороги. В машине тем временем находился пациент, у которого было подозрение на инсульт. Всё произошло в ночь на 8 марта на улице Народной в селе Новокладовое Старооскольского округа из-за «грязевой» дороги.
Как сообщили в местном Telegram-канале, пациента везли в медучреждение с подозрением на инсульт, но карета застряла в грязи на выезде из села. Чтобы вытащить транспорт, местным жителям пришлось вызывать спасателей и пробовать помогать своими силами.
Добавим, что этот случай не единственный. Скорая помощь под Белгородом уже не раз застревала в грязи, а в декабре 2023 года — даже в снегу. Тогда в Северном пациентку со сломанной ногой пришлось везти на ватрушке, поскольку вытаскивать карету из снега пришлось на протяжении трёх часов.