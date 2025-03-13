Руководитель белгородского «Трансюжстроя» вошёл в топ влиятельных застройщиков России

Он учитывает два ключевых аспекта: медийную силу и управленческую эффективность. Для его формирования была разработана уникальная методология, включающая анализ 100 первых лиц ведущих девелоперских компаний России по 13 параметрам. Учитывались профессиональные достижения, управленческий опыт, масштаб реализованных проектов, а также влияние в медиапространстве и способность формировать отраслевую повестку.