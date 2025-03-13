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Posted 13 марта, 12:09

Published 13 марта, 12:09

Modified 13 марта, 12:11

Updated 13 марта, 12:11

Руководитель белгородского «Трансюжстроя» вошёл в топ влиятельных застройщиков России

Руководитель белгородского «Трансюжстроя» вошёл в топ влиятельных застройщиков России

13 марта 2025, 12:09
Фото: «Трансюжстрой».
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Впервые составлен рейтинг самых влиятельных фигур в российском девелопменте. Руководитель белгородской компании «Трансюжстрой» Рустам Рамазанов занял 14-е место, став лучшим среди девелоперов Черноземья.

В российской девелоперской отрасли, где насчитывается около 3 000 застройщиков, определили лидеров, задающих тон всей индустрии. Чтобы выявить самых влиятельных, эксперты премии Urban и аналитического проекта RQ Index впервые в России представили интегральный рейтинг «Персона».

Он учитывает два ключевых аспекта: медийную силу и управленческую эффективность. Для его формирования была разработана уникальная методология, включающая анализ 100 первых лиц ведущих девелоперских компаний России по 13 параметрам. Учитывались профессиональные достижения, управленческий опыт, масштаб реализованных проектов, а также влияние в медиапространстве и способность формировать отраслевую повестку.

Примечательно, что первым представителем Черноземья в этом престижном списке стал генеральный директор компании «Трансюжстрой» Рустам Рамазанов из Белгородской области. Он занял 14-е место, опередив коллег из Воронежа, Липецка и Тамбова. Компания известна своими масштабными проектами, в числе которых пользующиеся популярностью жилые комплексы «Яковлева Роща», «Луч», «Центр Парк» и «Привилегия».

Другие представители Черноземья расположились в рейтинге следующим образом: глава «КомфортСтроя» (Воронеж) Александр Бражник занял 43-е место, владелец ГК «Развитие» (Воронеж) Сергей Гончаров — 44-е, глава группы «РемСтройСервис» (Липецк) Павел Тучков — 45-е, генеральный директор тамбовской СК «Жупиков» Антон Карганов — 85-е, а глава «Поле Девелопмент» (Липецк) Светлана Бушнева — 97-е.

Стоит отметить, что достижение Рустама Рамазанова и компании «Трансюжстрой» — это не только признание личного профессионализма, но и свидетельство высокого уровня развития белгородской девелоперской отрасли в целом.

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