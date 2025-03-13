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Posted 13 марта, 14:21

Published 13 марта, 14:21

Modified 13 марта, 14:23

Updated 13 марта, 14:23

Власти рассказали, кем смогут подработать весной белгородские подростки

Регистратор, уборщик и подсобный: где предлагают работать белгородским подросткам

13 марта 2025, 14:21
Фото: Изображение Midjourney.

Власти рассказали, кем смогут подработать весной белгородские подростки

Сюжет
Эксклюзив
Белгородская область предоставляет несовершеннолетним возможность не только провести каникулы с пользой, но и заработать. Какие вакансии доступны и какие гарантии безопасности предоставляются юным работникам?

Более 2,2 тысячи подростков смогут принять участие в программе временного трудоустройства, получая заработную плату не ниже МРОТ и дополнительную финансовую поддержку от областного бюджета. Подробности — ниже.

Численность подростков

Как рассказали Бел.Ру в областном правительстве, общая численность подростков в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих в Белгородской области, по данным Фонда обязательного медицинского страхования на 1 октября 2024 года составила 67 840 человек.

Скольким найдут работу весной

Власти отметили, что в период весенних каникул планируется трудоустроить более 2,2 тысячи подростков.

Будут ли платить?

По официальным данным, в Белгородской области реализуется государственная программа «Содействие занятости населения Белгородской области», в рамках которой временно находят работу детям в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время.

За работу несовершеннолетний получает зарплату от работодателя в размере не ниже минимального размера оплаты труда за полный отработанный месяц. При трудоустройстве по направлению центра занятости населения подростку дополнительно выплачивается финансовая поддержка из средств областного бюджета. Выплата зарплаты и финансовой поддержки производится за фактическое количество отработанных за месяц рабочих дней.

Сколько будут платить

Средняя заработная плата, предлагаемая подросткам в период каникул, в среднем составляет 22,6 тыс. рублей за полный отработанный месяц.

Востребованные профессии

В Белгородской области наиболее востребованными видами деятельности для трудоустройства детей являются следующие отрасли экономики и виды деятельности: благоустройство, торговля, обслуживание, образование, культура, общественное питание, сельскохозяйственное производство.

Где дети не смогут работать

Российское трудовое законодательство строго регламентирует использование труда несовершеннолетних. В частности, категорически запрещено привлекать детей к работам, связанным с опасными или вредными условиями труда, подземным работам, а также к любой деятельности, способной нанести ущерб их физическому и моральному здоровью. Законодательно ограничены и допустимые нагрузки при переноске тяжестей. Детский труд также не допускается в религиозных организациях, при вахтовом методе работы, по совместительству, в ночное время, в выходные и праздничные дни, а также при сверхурочной работе. Наконец, подростки не могут быть приняты на должности, подразумевающие полную материальную ответственность.

Для детей безопасно?

В правительстве отметили, что в соответствии с договором, который заключает Центр занятости населения Белгородской области и работодатель, последний несёт ответственность за соблюдение режима работы и условий труда детей, а также за соблюдение правил охраны труда и техники безопасности на рабочем месте, предусмотренных законодательством. Для контроля за соблюдением работодателями трудовых прав подростков специалисты службы занятости проводят регулярные проверки.

Свободные вакансии

Подросткам предлагают следующие вакансии для временного трудоустройства: подсобный рабочий, рабочий зелёного хозяйства, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, дворник, уборщик служебных помещений, рабочий по благоустройству населённых пунктов, курьер, регистратор и другие.

Где найти работу

Узнать о доступных вакансиях для трудоустройства подростков можно на портале «Работа России», а также в центрах занятости населения Белгородской области. Чтобы получить государственную поддержку для организации временного трудоустройства подростков (от 14 до 18 лет) в свободное от учебы время, необходимо заполнить резюме и подать заявку онлайн через личный кабинет на портале «Работа России».

Напомним, в этом году весенние каникулы у белгородских школьников начнутся 29 марта и продлятся до 6 апреля. Подробности — в нашем материале.

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