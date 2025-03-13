Регистратор, уборщик и подсобный: где предлагают работать белгородским подросткам

Posted 13 марта, 14:21
Published 13 марта, 14:21
Modified 13 марта, 14:23
Updated 13 марта, 14:23
Более 2,2 тысячи подростков смогут принять участие в программе временного трудоустройства, получая заработную плату не ниже МРОТ и дополнительную финансовую поддержку от областного бюджета. Подробности — ниже.
Как рассказали Бел.Ру в областном правительстве, общая численность подростков в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих в Белгородской области, по данным Фонда обязательного медицинского страхования на 1 октября 2024 года составила 67 840 человек.
Власти отметили, что в период весенних каникул планируется трудоустроить более 2,2 тысячи подростков.
По официальным данным, в Белгородской области реализуется государственная программа «Содействие занятости населения Белгородской области», в рамках которой временно находят работу детям в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время.
За работу несовершеннолетний получает зарплату от работодателя в размере не ниже минимального размера оплаты труда за полный отработанный месяц. При трудоустройстве по направлению центра занятости населения подростку дополнительно выплачивается финансовая поддержка из средств областного бюджета. Выплата зарплаты и финансовой поддержки производится за фактическое количество отработанных за месяц рабочих дней.
Средняя заработная плата, предлагаемая подросткам в период каникул, в среднем составляет 22,6 тыс. рублей за полный отработанный месяц.
В Белгородской области наиболее востребованными видами деятельности для трудоустройства детей являются следующие отрасли экономики и виды деятельности: благоустройство, торговля, обслуживание, образование, культура, общественное питание, сельскохозяйственное производство.
Российское трудовое законодательство строго регламентирует использование труда несовершеннолетних. В частности, категорически запрещено привлекать детей к работам, связанным с опасными или вредными условиями труда, подземным работам, а также к любой деятельности, способной нанести ущерб их физическому и моральному здоровью. Законодательно ограничены и допустимые нагрузки при переноске тяжестей. Детский труд также не допускается в религиозных организациях, при вахтовом методе работы, по совместительству, в ночное время, в выходные и праздничные дни, а также при сверхурочной работе. Наконец, подростки не могут быть приняты на должности, подразумевающие полную материальную ответственность.
В правительстве отметили, что в соответствии с договором, который заключает Центр занятости населения Белгородской области и работодатель, последний несёт ответственность за соблюдение режима работы и условий труда детей, а также за соблюдение правил охраны труда и техники безопасности на рабочем месте, предусмотренных законодательством. Для контроля за соблюдением работодателями трудовых прав подростков специалисты службы занятости проводят регулярные проверки.
Подросткам предлагают следующие вакансии для временного трудоустройства: подсобный рабочий, рабочий зелёного хозяйства, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, дворник, уборщик служебных помещений, рабочий по благоустройству населённых пунктов, курьер, регистратор и другие.
Узнать о доступных вакансиях для трудоустройства подростков можно на портале «Работа России», а также в центрах занятости населения Белгородской области. Чтобы получить государственную поддержку для организации временного трудоустройства подростков (от 14 до 18 лет) в свободное от учебы время, необходимо заполнить резюме и подать заявку онлайн через личный кабинет на портале «Работа России».
Напомним, в этом году весенние каникулы у белгородских школьников начнутся 29 марта и продлятся до 6 апреля. Подробности — в нашем материале.