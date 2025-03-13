Регистратор, уборщик и подсобный: где предлагают работать белгородским подросткам

Российское трудовое законодательство строго регламентирует использование труда несовершеннолетних. В частности, категорически запрещено привлекать детей к работам, связанным с опасными или вредными условиями труда, подземным работам, а также к любой деятельности, способной нанести ущерб их физическому и моральному здоровью. Законодательно ограничены и допустимые нагрузки при переноске тяжестей. Детский труд также не допускается в религиозных организациях, при вахтовом методе работы, по совместительству, в ночное время, в выходные и праздничные дни, а также при сверхурочной работе. Наконец, подростки не могут быть приняты на должности, подразумевающие полную материальную ответственность.