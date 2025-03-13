«Пушкинская карта»: почему не на каждое мероприятие можно купить билет?

Любая организация культуры может подать заявку на участие своего мероприятия в программе «Пушкинская карта». Однако это лишь первый шаг. Далее заявка проходит двойную модерацию — сначала на федеральном, а затем на региональном уровне. Мероприятие должно соответствовать всем установленным критериям, иначе оно не будет включено в реестр.