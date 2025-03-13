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Posted 13 марта, 10:54

Published 13 марта, 10:54

Modified 13 марта, 10:56

Updated 13 марта, 10:56

На какие мероприятия могут попасть белгородцы по «Пушкинской карте»

«Пушкинская карта»: почему не на каждое мероприятие можно купить билет?

13 марта 2025, 10:54
Фото: Изображение Midjourney.

На какие мероприятия могут попасть белгородцы по «Пушкинской карте»

Сюжет
Пушкинская карта
«Пушкинская карта» — отличная возможность для молодёжи приобщиться к культуре, но есть нюансы. Оказывается, не все мероприятия в афише доступны по этой программе.

«Пушкинская карта» стала популярным инструментом для молодёжи, позволяющим посещать культурные мероприятия за счёт государства. Однако не всё так просто. Далеко не на каждое мероприятие в Белгородской области можно приобрести билет по этой программе. Почему так происходит?

Как пояснили Бел.Ру в региональном правительстве, отбор мероприятий для включения в программу — процесс строгий и многоступенчатый. Постановление правительства РФ устанавливает чёткие критерии, обеспечивающие соответствие мероприятий целям программы и высокий уровень культурных событий.

К основным требованиям относятся:

  • наличие в репертуаре произведений русской и мировой классики.
  • направленность на патриотическое воспитание молодёжи.
  • использование интерактивных и образовательных форматов.

Любая организация культуры может подать заявку на участие своего мероприятия в программе «Пушкинская карта». Однако это лишь первый шаг. Далее заявка проходит двойную модерацию — сначала на федеральном, а затем на региональном уровне. Мероприятие должно соответствовать всем установленным критериям, иначе оно не будет включено в реестр.

Решающим становится мнение экспертного совета региона. Если за мероприятие проголосуют не менее двух третей членов совета, оно пройдёт второй этап модерации. Составы экспертных советов и положения о них утверждаются Министерством культуры РФ и органами исполнительной власти субъектов РФ в сфере культуры.

Актуальная информация о мероприятиях, доступных по «Пушкинской карте», публикуется на портале Министерства культуры РФ «Культура.РФ» и региональном портале «Культурный регион. Белгород».

Таким образом, прежде чем планировать культурный досуг с использованием «Пушкинской карты», стоит внимательно изучить афишу и убедиться, что выбранное мероприятие участвует в программе. В противном случае придётся платить полную стоимость.

Напомним, ранее стало известно, что кинотеатры «Победа» и «Радуга» возобновят кинопоказы, а также станут базой для креативных мероприятий и кинофестивалей. Билеты можно будет купить по «Пушкинской карте».

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