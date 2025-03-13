«Пушкинская карта»: почему не на каждое мероприятие можно купить билет?

Posted 13 марта, 10:54
Published 13 марта, 10:54
Modified 13 марта, 10:56
Updated 13 марта, 10:56
«Пушкинская карта» стала популярным инструментом для молодёжи, позволяющим посещать культурные мероприятия за счёт государства. Однако не всё так просто. Далеко не на каждое мероприятие в Белгородской области можно приобрести билет по этой программе. Почему так происходит?
Как пояснили Бел.Ру в региональном правительстве, отбор мероприятий для включения в программу — процесс строгий и многоступенчатый. Постановление правительства РФ устанавливает чёткие критерии, обеспечивающие соответствие мероприятий целям программы и высокий уровень культурных событий.
К основным требованиям относятся:
Любая организация культуры может подать заявку на участие своего мероприятия в программе «Пушкинская карта». Однако это лишь первый шаг. Далее заявка проходит двойную модерацию — сначала на федеральном, а затем на региональном уровне. Мероприятие должно соответствовать всем установленным критериям, иначе оно не будет включено в реестр.
Решающим становится мнение экспертного совета региона. Если за мероприятие проголосуют не менее двух третей членов совета, оно пройдёт второй этап модерации. Составы экспертных советов и положения о них утверждаются Министерством культуры РФ и органами исполнительной власти субъектов РФ в сфере культуры.
Актуальная информация о мероприятиях, доступных по «Пушкинской карте», публикуется на портале Министерства культуры РФ «Культура.РФ» и региональном портале «Культурный регион. Белгород».
Таким образом, прежде чем планировать культурный досуг с использованием «Пушкинской карты», стоит внимательно изучить афишу и убедиться, что выбранное мероприятие участвует в программе. В противном случае придётся платить полную стоимость.
Напомним, ранее стало известно, что кинотеатры «Победа» и «Радуга» возобновят кинопоказы, а также станут базой для креативных мероприятий и кинофестивалей. Билеты можно будет купить по «Пушкинской карте».