Призывал к смене власти и размещал фейки: дело активного комментатора передали в суд

Жителя Орла обвиняют в призывах к терроризму и распространении фейков о действиях российских войск. По данным следствия, в мае 2022 года он разместил в соцсетях пост, призывающий к насильственной смене власти, и распространял ложную информацию о российской армии в комментариях.