Призывал к смене власти и размещал фейки: дело активного комментатора передали в суд

Posted 13 марта, 08:44
Published 13 марта, 08:44
Modified 13 марта, 08:44
Updated 13 марта, 08:44
Жителя Орла обвиняют в призывах к терроризму и распространении фейков о действиях российских войск. По данным следствия, в мае 2022 года он разместил в соцсетях пост, призывающий к насильственной смене власти, и распространял ложную информацию о российской армии в комментариях.
Дело передано в суд. Мужчина частично признал свою вину и находится под стражей.
Ранее в Белгородской области задержали белгородца, готовившего теракт в Валуйках и диверсию против российских военных. Он передавал террористам данные о перемещении войск и планировал отравить солдат.
До этого ещё один россиянин планировал теракт в регионе.
Напомним, что за прошлый год в Белгороде составили 13 протоколов за демонстрацию нацистской символики и пять — за дискредитацию ВС РФ. Также зафиксировали около 600 ложных сообщений о минированиях объектов социальной инфраструктуры.