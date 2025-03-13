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Posted 13 марта, 08:44

Published 13 марта, 08:44

Modified 13 марта, 08:44

Updated 13 марта, 08:44

Возбуждено уголовное дело

Призывал к смене власти и размещал фейки: дело активного комментатора передали в суд

13 марта 2025, 08:44
Фото: 1MI. Возбуждено уголовное дело

Орловец призывал к насильственной смене власти

Сюжет
СВО
В Орле перед судом предстанет мужчина за призывы к терроризму, сообщают «Орелtimes».

Жителя Орла обвиняют в призывах к терроризму и распространении фейков о действиях российских войск. По данным следствия, в мае 2022 года он разместил в соцсетях пост, призывающий к насильственной смене власти, и распространял ложную информацию о российской армии в комментариях.

Дело передано в суд. Мужчина частично признал свою вину и находится под стражей.

Ранее в Белгородской области задержали белгородца, готовившего теракт в Валуйках и диверсию против российских военных. Он передавал террористам данные о перемещении войск и планировал отравить солдат.

До этого ещё один россиянин планировал теракт в регионе.

Напомним, что за прошлый год в Белгороде составили 13 протоколов за демонстрацию нацистской символики и пять — за дискредитацию ВС РФ. Также зафиксировали около 600 ложных сообщений о минированиях объектов социальной инфраструктуры.

С начала СВО на дискредитации российской армии поймали 29 белгородцев
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#Анна Селищева#Белгородская область#Происшествия#Орловская область#Фейки#СВО
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