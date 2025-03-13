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Posted 13 марта, 14:04

Published 13 марта, 14:04

Modified 13 марта, 14:04

Updated 13 марта, 14:04

У белгородцев ещё есть шанс порадоваться тёплой погоде

Предпоследний день тепла, а потом — резкое похолодание? Какая погода ждёт белгородцев

13 марта 2025, 14:04
Фото: 1MI. У белгородцев ещё есть шанс порадоваться тёплой погоде

Непривычно тёплая погода в Белгороде задержится ещё на два дня

Сюжет
Погода
Со следующей недели столбик термометра опустится ниже, а вместе с дождём выпадет снег.

Пятница, 14 марта, встретит белгородцев по-настоящему апрельской погодой. Хотя днём осадков не ожидается, небольшие дожди вполне могут пойти в ночное время суток. Порывы ветра будут средней силы — от 9 до 14 м/с.

По региону ночью ожидается +7…+12 °С, днём +14…+19 °С. При этом в областном центре будет чуть теплее: +9…+11 °С и +17…+19 °С соответственно.

Интересно, что в выходные дни в Белгороде прогнозируются дожди. При этом в субботу максимальная температура воздуха составит +16 °С, а в воскресенье уже +9 °С.

Понедельник же может начаться с переменной облачности и +6 °С, а уже во вторник, 18 марта, столбик термометра опустится до +3 °С, а вместе с дождём на землю опустится снег, сообщили в Гидрометцентре РФ.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Погода#Тепло#Похолодание#Прогноз погоды#Белгород
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