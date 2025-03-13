Предпоследний день тепла, а потом — резкое похолодание? Какая погода ждёт белгородцев

Posted 13 марта, 14:04
Published 13 марта, 14:04
Modified 13 марта, 14:04
Updated 13 марта, 14:04
Пятница, 14 марта, встретит белгородцев по-настоящему апрельской погодой. Хотя днём осадков не ожидается, небольшие дожди вполне могут пойти в ночное время суток. Порывы ветра будут средней силы — от 9 до 14 м/с.
По региону ночью ожидается +7…+12 °С, днём +14…+19 °С. При этом в областном центре будет чуть теплее: +9…+11 °С и +17…+19 °С соответственно.
Интересно, что в выходные дни в Белгороде прогнозируются дожди. При этом в субботу максимальная температура воздуха составит +16 °С, а в воскресенье уже +9 °С.
Понедельник же может начаться с переменной облачности и +6 °С, а уже во вторник, 18 марта, столбик термометра опустится до +3 °С, а вместе с дождём на землю опустится снег, сообщили в Гидрометцентре РФ.